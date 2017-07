Ferielukning og flytning på Lokalarkivet

Arkivet er som sædvanlig ferielukket i hele juli måned, men meget af ferien vil gå med at flytte arkivalier, reoler o.a. over på biblioteket og få indrettet arkivet i det, der engang var stationsforstanderens lejlighed. Det er et stort projekt, og en del af august vil også stå i flytningens tegn, så der er endnu ikke sat en dato på, hvornår arkivet genåbner i de nye lokaler.

