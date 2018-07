FDF Frederiks har indtaget Schweiz

Bjergtoppe er blevet besteget, der er blevet badet i kolde bjergsøer, børn og voksne er blevet transporteret hurtigt i højderne med kabelbaner, der er blevet klatret i klatrepark og prøvet vilde svævebaner i bjergene. Nogle har også været oppe at røre sne, hvilket jo ikke sker så tit i juli. I det hele taget er det vandrestøvlerne og vandreskoene, som blev flittigt brugt og knap så meget badetøjet.

Vi boede på det Internationale Spejdercenter i Kandersteg i Schweiz, fortæller Anne Gammeljord fra Frederiks. På lejrområdet boede der også spejdere fra bl.a. Tyrkiet, USA, Kroatien, Holland og flere andre lande, så udover oplevelserne i bjergene, var der også gode muligheder for at lære andre nationaliteter at kende. Der har f.eks. været dage med fælles opgaveløb, med blandede hold på tværs af landene og der var også fælles lejrbål med underholdning fra de forskellige lande. På centeret gik de meget op i affaldssortering og i at passe på miljøet, så der blev sorteret affald til den store guldmedalje.

Hver morgen var der fælles morgenmad, hvor der bl.a. blev spist 50 liter havregrød, ca. 600 skiver franskbrød og rigtig mange glas marmelade. Middagsmaden blev ofte indtaget på en klippe med god udsigt og aftensmaden blev spist sammen med de andre FDFere fra kredsen.

Der var både aften- og morgenandagt. Det er ikke så tit, vi har sådan en udsigt, når vi sidder og synger salmer og hører fortællinger fra bibelen, kommenterer Anne.

Lørdag drog alle hjemad igen. Det var helt sikkert nogle trætte børn og ledere, som vendte hjem til Danmark. Trætte, men rige på store oplevelser, som aldrig glemmes. Hvem husker den ferie, hvor man så en masse tv? Men den ferie hvor man rørte sne i 2000 meters højde, hvor man stod på en Alpetop eller hvor man kravlede i en klatrepark i Alperne, den går ikke sådan lige i glemmebogen, slutter Anne!