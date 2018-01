Faste-workshop i Karup sognegård

Fasten kender vi alle til fra barn til voksen. Landet over holdes fastelavnsfester med fest, udklædning og tøndeslagning. Men kender vi fastens egentlige oprindelse, som den højtid, der hører sammen med kristendommen og kirkeårets rytme?

Fasten i visuel og festlig form

Alle interesserede er velkomne torsdag d. 1. februar i sognegården til en aften med fokus på fasten. Her vil cand.theol., præst, retræteleder og forfatter Poul A. Beck, Viborg, komme og fortælle om fasten. Det vil han bl.a. gøre ud fra sin bog Frihed og Fred en meditativ vandring i fasten, som udkom i 2017, og hvor fasten denne aften vil blive præsenteret i en visuel og festlig form.

Inspiration og refleksion

Bogen rummer en meditativ vandring igennem fastens 40 dage. Poul A. Beck vil komme ind på nogle af de 40 små stykker i bogen med inspiration og refleksion - n til hver dag fra Askeonsdag til Påskelørdag. Læseren vil her møde en bred vifte af bibel- og billedmeditationer, små underfundige fortællinger mv.

Under foredraget vil der forekomme smagsprøver på indholdet og den røde tråd i bogen.

Ikke kun foredrag

Med overskriften Faste-workshop er der lagt op til en inspirerende aften i sognegården. Foredragsholderen evner at skabe et trygt rum for samtale om tanker og følelser, vi ellers let kommer til at gå med for os selv.

Alle er velkomne, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål om fasten og deltage i drøftelse og dialog.

Der vil under arrangementet blive budt på kaffe eller te.

Arrangementet er gratis. Det er menighedsrådet for Karup kirke, der står som arrangør.