Farverig forvandling i Karup

Mortens Malerfirma har haft butik siden 1995. Men aldrig så centralt og flot en butik som nu. Før var butik og virksomhed lidt afsides beliggende på Vandværksvej, og nu er Karup Farvehandel og virksomheden så flyttet ind i det centrale Karup. Der er butik ud til hovedgaden og stort værksted og lager inde bag ved.

Alt er nyrenoveret. Firmaet overtog det gamle og delvist nedbrændte Al Capone tilbage i august 2016. Siden da har enhver ledig stund været brugt til at istandsætte den ødelagte bygning. Vores gode medarbejdere har knoklet her, hver gang der var et hul i kalenderen, fortæller Anette Lundsberg Pedersen, der er medejer af Mortens Malerfirma. Det har været et stort projekt, så et par gange har de været nødt til at afsætte hele uger til opgaven.

Mandag eftermiddag den 12. februar åbnede de så den nye butik midt på strøget i Karup. Det mest alkoholiske man nu kan købe i det tidligere Al Capone er husholdningssprit. Varelageret består primært af produkter fra det dansk ejede familiefirma Beck & Jørgensen A/S, men der kan fortsat skaffes Flgger varer. Anette fortæller, at de i 1991 startede med Beck & Jørgensen produkter, og at de for nylig er gået tilbage til at bruge dem som leverandør. De leverer en høj kvalitet maling til en rigtig god pris.

Det er sønnen, Martin Lundsberg Pedersen, der i egenskab af daglig leder står bag disken. Han supplerer samtalen: Det giver bedre priser til de lokale handlende. Vi sælger alle typer maling og til priser, der svarer til priserne på nettet.

Et familieforetagende

Mortens Malerfirma har i dag 14 ansatte samt ægteparret Anette og Morten Pedersen, der ejer firmaet. Begge sønner er udlært malere i firmaet. Martin tager med ud og maler, men er også ansvarlig for butikken og driften heraf. Storebror Jesper læser lige nu til bygningskonstruktør men hjælper til, hvis han kan få det passet ind i sin hverdag. Anette er ikke selv maler, hendes speciale er kontoret og regnskaberne. Skulle Martin være forhindret i butikken en dag så står Morten stadig og rådgiver kunderne i butikken.

Med en beliggenhed lige over for SuperBrugsen i kerne af byfornyelsesområdet, bliver Mortens Malerfirma ikke bare meget mere synlig og nemmere at komme til. Karup Farvehandel er også med til at signalere et aktivt handelsliv. Det bekræfter Borgerforeningens Helle Madsen, da hun kommer ind i butikken med vin: Det er så godt for byen, at I rykker ind i centrum.

Som det er nu, vil butikken have begrænset eftermiddagsåbningstid. Men har man brug for maling udenfor åbningstiden skal man bare ringe. Så bliver der åbnet efter aftale.