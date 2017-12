Farlige Frank skal udvikle AIF

Frederiks

Som træner for et fodboldhold er man ofte bundet af at få et hold og en træning for en større gruppe til at fungere, hvorved der ofte ikke er tid til den mere individuelle coaching og vejledning. Men Alhedens idrætsforening er ambitiøse.

Derfor skal klubbens tilbud til medlemmerne være rigtig godt - og i fodboldafdelingen hiver man nu en tidligere superligabomber ind for at løfte arbejdet med både klubbens seniorhold og ungdomsholdene. Til foråret tilknyttes den tidligere FC Midtjylland-topscorer Frank Kristensen i en rolle, hvor han både skal agere sparringspartner for førsteholdstræner Søren Offersen og forestå individuel træning af de enkelte spillere. Vi vil med tilknytningen af Frank bringe et niveau ind i vores fodboldafdeling, som vi normalvis ikke har mulighed for i en klub af AIF Frederiks størrelse, fortæller Poul Erik Clausen, der er næstformand i foreningen og med i fodboldudvalget. Frank vil komme til at bruge mest tid sammen med vores seniorherrer, men det har for AIF og Frank også været vigtigt, at vi samtidigt får styrket vores børne- og ungdomsarbejde. AIF har derfor også lavet aftaler omkring forløb med temaer som tekniske færdigheder, taktiske færdigheder, mentale færdigheder, dødbolde, forsvar og angreb for trænerne i børne- og ungdomsafdelingen i AIF Frederiks. Det er et samarbejde vi ser frem til, slutter Poul Erik Clausen.