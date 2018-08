Familiedag på Kongenshus Hede

Kongenshus Hede er et ganske særligt naturområde, som er værd at vise frem. For tredje år i træk retter den selvejende instituition Kongenshus Mindepark fokus mod det skønne område mellem Grønhøj og Sjørup.

På dagen vil der være boder, mad og oplevelser for enhver smag. Din Kagemand i Frederiks byder på hedebrød, DagliBrugsen serverer lækkerier, Camillas Blomster sælger flotte buketter, der er honning fra Sdr. Rind Biavl, brændte Mandler fra Mandel Ole, Torp Gårdbutik kommer med et udvalg af marmelade, grønt, most og hjemmestrik. Desuden vil Kartoffeltyskerforeningen og Havredal Praktiske Uddannelser være til stede og fortælle om, hvad de står for.

Og så er der jo fåreklipningen, der er en event i sig selv. Det foregår i løbet af dagen ved Kongenshus Kro og Hotel. Herfra vil der også være hestevognskørsel til Mindedalen, hvor man får en halv times tid til at gå rundt, inden vognen kører retur. For børnene vil der desuden være kartoffelløb og goodiebags til dagens første 50 børn.

Alle aktiviteterne er gratis hele dagen, og skulle man have lyst til en dansk bøf med løg har Kongenshus Kro og Hotel et godt tilbud henover middag.

Tag familien med og oplev hvor skøn heden står i august.