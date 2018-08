Fødselsdag i Østergade

På disken står en kagekone dekoreret med marcipan blomster. Der er lyserøde marengskys, kaffe på kanden og flag både inde og ude. Det er tydeligt, at her er noget at fejre. Også Skoen overfor har hejst flaget. Det handler om at stå sammen i byen.

Den 9. august er det præcis et år siden, Mona åbnede blomsterbutikken. Det var en gammel drøm, der gik i opfyldelse. Mona arbejdede i mange år som pædagog, men blev efterhånden så optaget af blomsterbinding, at hun tog uddannelsen sideløbende med pædagogjobbet. Og nu står hun her. Tilfreds med butikken, der kører som den skal. Jeg har måttet ansætte min datter, Michelle, nogle timer i ugen. Ellers kan jeg ikke følge med, forklarer hun, og glæder sig over at have en hjælpsom og kreativ familie, der gerne giver en hånd med, når det brænder på. Ferie og fridage har der ikke været mange af det forløbne år. Hun valgte dog at sælge ud inden sommerferien og holdt så butikken lukket 14 dage i juli. Der er noget stille på den tid af året, og det er dyrt at have varer stående. Og ferien var tiltrængt.

Kig endelig ind

Mona er vild med at lave buketter og dekorationer. Og hun tager meget gerne imod bestillinger, så hun eventuelt kan lave arbejdet på forhånd, så kunden ikke skal stå og vente. Der er nu nok at kigge på og lade sig inspirere af, mens man venter. Af sortimentet kan hurtigt fremtrylles en flot gavekurv med godter til både gane og øjne. Man må meget gerne komme ind og kigge, uden at købe, slutter fødselaren. Her er ingen købetvang.