Færdselsuheld på Viborgvej

En 26-årig mand fra Aalborg, som kører i retning mod Herning overhaler en serie af biler i kø og opdager først for sent årsagen til køen, nemlig en 39-årig bilist fra Kølvrå, der venter på at få mulighed for at svinge til venstre trods modkørende trafik. Den 26-årige forsøger at trække ind, men der er ikke plads. I stedet rammer han den venstresvingende bilist bagfra.

Den påkørtes bil blev totalskadet, og de påkørte blev kørt til skadestuen i Viborg. De slap fra ulykken uden alvorlige skader men melder om smerter i ryg og nakke.

Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at et vidne har bemærket, at der var tale om hasarderet kørsel. Lige nu vurderer politiets sekretariat derfor, om det skal give anledning til en sigtelse.