En 34-årig mand fra Frederiks kom kørende i retning mod Herning, da han overså en bilist, der holdt og ventede på at svinge til venstre. Ved påkørslen blev den 34-årige skubbet over i modsatte vejbane, hvor han rammer en modkørende. I bilen, der blev påkørt var en 38-årig mand fra Viborg samt to børn. De blev alle tre kørt til skadestuen i Viborg.

Heldigvis var der ingen personskader kun trafikale problemer oplyser Viborg Politi.