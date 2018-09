Færdiguddannet som industri-tekniker

Lige før sommerferien fik Casper sit svendebrev og kan nu kalde sig industritekniker. Fredag blev der holdt svendegilde for ham hos In-service i Karup. Det er en vigtig begivenhed. Derfor skulle det vente til efter sommerferien, så alle kunne deltage.

Voksenlære og talentspor

Casper var fyldt 30 og havde meget andet erfaring i bagagen, inden han startede på uddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole for tre år siden. Jeg ville finde et håndværk, hvor man også skulle bruge hovedet, fortæller han. Det signalement passede på industritekniker uddannelsen. Her skal man være dygtig til matematik og til at programmere for at kunne betjene de CNC styrede maskiner korrekt.

At det lige blev In-service, han kom i lære hos, var tilfældigt - og heldigt. Her har Casper tilbragt de sidste to år af uddannelsen, kun afbrudt af kortere skoleforløb. Hos In-service har de været gode til hele tiden at udfordre Casper. Vi får lov til at lave rigtig mange ting herude, fortæller han. Ingen opgaver er for små eller for store. Derfor havde Casper allerede lært rigtig meget, da han første gang kom tilbage til skolen. Hans lærer på skolen opfordrede ham til at vælge talentsporet. Her er et højere teknisk niveau, og der er et større fokus på blandt andet innovation, iværksætteri og forretningsforståelse.

Fast job hos In-service

Talentsporet og Caspers høje niveau har In-service nydt godt af. De har været rigtig glade for deres lærling. Faktisk så glade, at de ikke ville af med ham. Så allerede i februar blev In-service og Casper enige om en fastansættelse, når han havde fået svendebrevet i hus. Begge parter ved, hvad de får. Og det er de rigtig godt tilfredse med.

Supplerende lærlingeløn for veteraner

Den første rigtige løn er i hus nu. For Casper er der ikke den store forskel. Mens han var ansat under forsvaret, blev en del af hans løn lagt til side, så den efterfølgende kunne bruges til civil uddannelse. Desværre gælder den ordning ikke længere. Nu får veteransoldaterne et beløb udbetalt, når de er færdig med tjeneste. Casper har glædet sig over, at han var på den gamle ordning: Som 30-årig har jeg både hus, bil og barn, så SU ville have været rigtig svært at leve af. Det er ikke sikkert, at man forstår at gemme pengene til en uddannelse.

Erhvervsuddannelse er supergodt

Afslutningsvis sender Casper store roser til erhvervsuddannelserne: Jeg synes, det har været en rigtig god uddannelse, og jeg kan ikke forstå, at det skal være så taberagtigt at tage en erhvervsuddannelse. Det er superspændende og niveauet kan blive lige så højt, som du ønsker det.