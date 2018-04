Fællesspisning og kaffe med Kurt i Karup Kultur- og Forsamlingshus

Den 12. april afholder Karup Borger- og håndværkerforening igen fællesspisning i Karup Kultur- og Forsamlingshus. Denne gang har foreningen inviteret Kurt Leth til at fortælle om sit liv som reporter. Kurt er en legende både på TV SYD og TV 2 Østjylland. Kaffe med Kurt var i mange år det mest sete og populære program på TV SYD. Det samme kan siges om programmet Kurt kom Forbi på TV 2 Østjylland. Det kørte i 22 år. Igennem alle årene har Kurt lavet tv med almindelige mennesker med en ualmindelig historie. Han er blevet en institution i dansk tv og en pioner ud i regional fjernsyn. Han har været med til at starte både TV SYD og TV 2 Østjylland op.

Almindelige menneskers ualmindelige historier

I Karup vil Kurt Leth fortælle om spændende personer på hans vej igennem tv-journalistikken fra starten i Danmarks

Radio via TV 2 systemet. Mange af indslagene på tv bygger på menneskelige historier samt en perlerække af indslag om mennesker fra sportens verden. Foredraget er først og fremmest fængende beretninger og anekdoter om nogle af de mest spændende og

fantastiske mennesker, som Kurt har mødt i sine mange år som journalist. I sit foredrag giver Kurt også et indblik i, hvordan man laver tv. Hvordan optager han og kameramanden? Hvordan finder han emnerne?

Har du lyst til god mad og et foredrag fyldt med sjove og forunderlige oplevelser, så skal du nok være hurtig for at få en plads. Billetterne sælges efter først til mølle princippet.