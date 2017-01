Fællesskab og oplevelser i 2017

OPLEVELSER Når Viborg Bibliotekterne lancerer programmet Bemærkedage for oplevelse i den nye sæson, er der samtale, fællesskb, teknologi og kulturhovedstad på menuen.

- Kom og vær med til Viborg spiser sammen #3, Middag med 2XSørensen, og ikke mindst Åben samtalecaf, som foregår den sidste torsdag i måneden, opfordrer Mette Thue, der er kulturformidler ved Viborg Bibliotekerne i en pressemeddelelse. Hun fortsætter:

- På biblioteket skaber vi rum for samtale og nye fællesskaber. Det, synes vi, er relevante tilbud i en travl tid, hvor de sociale medier fylder i hverdagen og udfordrer nærhed og relationer mennesker imellem.

Samtidig går biblioteket forrest med teknologi og medier i populære bibliotekstilbud som Åbent TestLab og Netværkstedet, hvor borgerne kan lege og eksperimentere med ny teknologi og få hjælp til computere, telefoner og tablets.

For de unge er der MusikQuiz med GAFFA, Genbrug på den smarte måde og Middag med mening på Hald Ege Efterskole.

For de små er der inspiration til oplevelser i hverdagene og ferierne, og her bør man bemærke, at Snapsting for børn kulminerer i år med aktiviteter for børn og familier på Borgvold som del af den Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017.

For 2017 er netop året, hvor Aarhus og hele Region Midtjylland er Europæisk Kulturhovedstad. Det betyder, at borgerne får en masse særlige oplevelser i Viborg Kommune og på biblioteket. Værter med Hjerter er også et eksempel herpå, og biblioteket opfordrer dig til at besøge kunstneren i halmhuset, historikeren i kolonihaven, biskoppen i stuen, og biblioteket i Det gamle Rådhus til en række hjertelige oplæg og samtalecafer.

Desuden er der som altid et væld af kendte navne, der gæster bibliotekerne i Viborg Kommune. Vil du sikre dig en billet til Matilde Kimer, Merete Pryds Helle, Sebastian Klein, Katrine Marie Guldager, kan du købe billetter på viborgbib.dk eller på Viborg Bibliotekerne fra 11. januar.

Bibliotekets nye sæsonprogram, Bemærkedage, kan ligeledes hentes på alle biblioteker i Viborg Kommune fra onsdag den 11. januar.