Fællessang om kærlighed og kartofler med Lene Rikke Bresson i Karup

Karup Sangvalget står aftenens sangvært, Lene Rikke Bresson, for. Værten har udvalgt en række sange og præsenterer hver enkelt sang og giver den nogle personlige ord med på vejen. Arrangementet kaldes Syng med MIG!.

Lene Rikke Bresson er skønlitterær forfatter og uddannet kandidat i økonomi fra Århus Universitet. Hun er tidligere højskoleforstander og leder af Forfatterskolen under Dansk Talentakademi i Holstebro.

I dag er Lene Rikke leder af Kulturskolen Viborg, der rummer Forfatterskolen, Scenekunstskolen, Billedkunst- og designskolen, Musikskolen og GameDesign.

Vi skal synge nogle af de smukkeste danske kærlighedssange, som jeg kender. Sange, som passer til foråret og egnen. Og så vil jeg fortælle om baggrunden, og hvorfor min næste roman flytter til Karup, fortæller Lene Rikke Bresson.

Bag klaveret sidder Lone Brix Hessellund, som til dagligt er musiklærer på Kulturskolen Viborg.

Fællessang i lokalområderne

I 2018 rykker Musikskolen og biblioteket ud i lokalområderne i Viborg Kommune for at fyre op under fællessangen.

Efter en times fællessang er der hygge og fri snak. Det koster 30 kr. inkl. kaffe og kage.