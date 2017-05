Fælleskab fik Peter Pan til at flyve i Karup

MUSICAL Alle elever fra 4 til 6. klasse på Karup Skole har haft en rolle at spille i årets musical Peter Pan. Men mange af rollerne blev ikke spillet på scenen, men bag den.

For at få den store musical op at stå, så skulle der nemlig masser af arbejde til. Der skulle skabes kulisser, kostumer, og rekvisitter. Og alt er lavet af eleverne selv:

- Vi har gjort meget ud af, at alle er vigtige, når vi skal lave sådan en musical. Det er lige så vigtigt at lave en kulisse, som det er at stå på scenen, siger lærer Jeanette Koldby Riis.

Forestillingen Peter Pan blev sat op i Jethallen. De sidste dage op til premiereren blev hele skoledagen brugt i hallen. Der skulle øves sange, der skulle læres replikker - men der skulle også øves sceneskift og udskiftning af kulisser.

Ugeavisen Karup var forbi til generalprøven, hvor man blandt andet havde inviteret børnehaver og plejehjem til at komme og se på. Senere samme dag var det så resten af skolen samt forældre og bedsteforældre, der var inviteret til at se Peter Pan flyve i Karup. Og op at flyve - det kom han.