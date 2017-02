Få et realistisk bud på boligens værdi

BOLIGER Salget af boliger steg med knap 4 pct. i 2016 sammenlignet med året før. Det samme gjorde salgspriserne de fleste steder i landet. Og den positive udvikling fortsætter, fastslår man i Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen i en pressemeddelelse. Han opfordrer boligejerne til at få en uforpligtende salgsvurdering af deres bolig.

Mange, som overvejer at afhænde deres bolig, er usikre på, hvad den reelt er værd, hvis den skal sælges.

Efter flere år med faldende eller stagnerende priser er markedet vendt, og salget af boliger stiger igen.

Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen tilbyder derfor potentielle sælgere, at de nu kan få en gratis og uforpligtende salgsvurdering af deres bolig inden starten af den nye sæson.

- Vi kender markedet til bunds og vil gerne tilbyde at komme ud og besigtige folks boliger, hvis de overvejer at sælge, fortæller John Frandsen, som har 26 boligbutikker spredt over hele Øst- og Nordjylland. Vi giver et uforpligtende, men realistisk bud på boligens værdi. Hvis prisen er rigtig fra starten, så undgår sælgerne også, at der måned efter måned står et til salg-skilt udenfor deres bolig, som i takt med den øgede liggetid bliver mindre og mindre attraktiv for køberne.

Den gode udvikling i boligsalget gør også at mange boliger sælges lynhurtigt og af til endda inden de når at blive annonceret i avisen.

- Som lokale mæglere med mange afdelinger har vi den bredeste og tætteste kontakt til de aktive og søgende boligkøbere i lokalområdet. Det sker ofte, at vi har den rigtige køber til boligen i vores køberkartotek. Desuden har vi jo alle vore boligsælgere, der skal ud og finde deres næste bolig. Når vi har solgt for dem, vil vi også gerne sælge den næste bolig til dem. Det giver mening og hurtigt salg!, fastslår John Frandsen.