Få en snak med Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem

MESSE Der er mange gode grunde til, at Støtteforeningen deltager ved messen. En af dem er, at de gerne vil være med til at støtte initiativet med at lave en messe.

- Vi i Støtteforeningen vil gerne have deltagere og bevågenhed omkring vores arrangementer, så derfor må vi også vise os villige til at deltage og støtte, når andre arrangerer noget, fortæller formanden for Støtteforeningen, John Andersen. Andre gode grunde er, at Støtteforeningen gerne vil promovere Støtteforeningen, være synlig for medlemmerne, være synlig for eventuelt nye interesserede og eventuelt skaffe flere medlemmer.

- Vi håber, at få nye inputs gennem snak med gæsterne på messen, vores arbejde skifter jo lidt karakterer efter ibrugtagning af plejehjemmet. Måske kan vi endda få skabt kontakt til et antal handymen til hjælp til opstilling af hønsehus og gedefold, når den tid kommer. Så vil vi gerne have skaffet en kreds af frivillige hjælpere, besøgsvenner og lignende omkring plejehjemmet. Måske har gæsterne også nogle ubesvarede spørgsmål til os, siger John.

Støtteforeningens fornemste opgave, indtil dato, har været, at skaffe en vis grundkapital til projektet.

- Fremadrettet skifter arbejdet karakter til mere at være koncentreret om, sammen med plejehjemmets ledelse og personale, at forsøge at skabe de bedste forudsætninger for en god og indholdsrig tilværelse for beboerne. Dette kan uden tvivl gøres på flere måder. For bare at nævne et par stykker, så kan der laves forskellige arrangementer og udflugter for beboerne. Der kan eventuelt også blive tale om at hjælpe plejehjemmet med nyanskaffelser til glæde for husets beboere. Støtteforeningen kunne fungere som et af flere bindeled mellem plejehjemmet og omverdenen. Kun fantasien sætter grænser, derfor håber vi også at opnå en god dialog med de besøgende på messen, slutter John.

Støtteforeningen vil stå ved samme stand som bestyrelsen for Friplejehjemmet.