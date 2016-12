Få del i nye håndværkeropgaver i Viborg Kommune

HÅNDVÆRKERE For at sikre at flere lokale, små og store virksomheder kan komme i betragtning til de bygge- og vedligeholdelsesopgaver, der er i udbud både privateog offentligt, afholdes der håndværkertræf den 5. januar i Viborg.

Formålet med håndværkertræffet er at skabe fokus på offentlige og private bygge- og vedligeholdelses opgaver i Viborg Kommune og forståelse for, hvordan man som lokal virksomhed kan komme i betragtning til disse projekter.

Repræsentanter fra Boligselskabet Sct. Jørgen uddeler erfaringer med Fagentreprise og Totalentreprise, og deltagerne får også Breaking News om, hvilke nye bygge- og vedligeholdelses opgaver der er i pipelinen og klar til udbudsrunde fra bl.a. Viborg Kommune, Gardit Development A/S, Mercantec, Bach Gruppen A/S

- I de kommende år bliver der mulighed for at bygge over 40.000 etagemeter på Gardit grunden i Viborg Baneby, udtaler direktør Morten Lindholt fra Gardit Development i en pressemeddelelse. Så vi er en stor del af Baneby-projektet, og vi synes, det er en god id at samle de lokale håndværkere for på denne måde at klæde dem på til, hvad der fremover er af muligheder.

Mødet er også en god anledning til at drøfte mangel på håndværkere og anden faglært arbejdskraft.

Håndværkertræffet arrangeres af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Boligselskabet Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen, Bach-Gruppen A/S, Gardit Development A/S, Mercantec og Viborg Kommune. Det afholdes hos Mercantec, Byggetek, Håndværkervej 9 i Viborg.