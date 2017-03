Et særdeles godt 2016 for Foreningen Norden Karup

GENERALFORSAMLING Da der den 6. marts blev afholdt generalforsamling i Foreningen Norden Karup for 60 fremmødte, indledte formanden, Jann Rasmussen sin formandsberetning med at rose året 2016. Der har været en fin medlemsfremgang og medlemstallet er nu på 196. Den fulde betaling fra støttemedlemmerne tilfalder foreningen, mens personlige medlemskaber deltes med 50 procent til foreningens hovedafdeling.

- Vi er glade for den opbakning, vi har i lokalsamfundet, og der er ingen tvivl om, at vore rejser har trukket mange nye medlemmer til. På landsplan har der været et lille fald, så vi er omkring 11.000 medlemmer. Det er selvfølgelig ikke mange, men vi er stadig den største afdeling i Norden, fortæller Jann.

Sidste års Oslo-tur blev en succes med 47 deltagere. Forårsudflugten til Daugbjerg minilandsby var velbesøgt og interessant. Senere på året fulgte et velbesøgt rejsemøde med Kaj Hartmeyer og Sørens busser. De fortalte om den forestående tur til Fjord-og Fjeld-Norge.

- Vi har fået en særdeles god pris hjem, og der er pt. tilmeldt 28. Sidste frist for tilmelding er 1. april, fortæller Jann.

Foreningens Skumringstime samlede omkring 17 på Frederiks bibliotek.

- Det blev en tankevækkende aften, hvor den tiltagende forurening af vores vand var hovedemnet. Sognepræst Carl-Gustav Christensen var oplæseren, fortæller Jann.

Sidste år markerede foreningen sig i tre lokale byer. Foreningen bevilligede Grønhøj Kulturhus 1500 kr. Grunden der til er, at foreningen har haft glæde af stedet de sidste 20 år til fx træf og Nordiske Delikatesseaftener.

Til Karup by sponserede foreningen tre nationale æbletræer fra henholdsvis Danmark, Norge og Sverige. Træerne er plantet ved Karup Bibliotek. Skelhøje by fik et skilt forærende. Et skilt, der forklarer Gletsjertorvet.

Formanden roste blandt andet bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Han takkede medlemmerne for trofast opbakning og takkede de lokale sponsorer og Stena-line, Fjord-line og Smyril-line for rejsegaver.

Efter godkendelse af formandens beretning, blev det kassererens tur til at gennemgå regnskabet, som i øvrigt blev godkendt. Kassebeholdningen er på 56.429 kr. og et underskud på 4507 kr. Underskuddet skyldes aktiviteterne i de omhandlende byer.

Valg til bestyrelse

Erik Madsen, Jann Rasmussen og Ingrid Junker blev alle genvalgt, Niels Christian Hansen blev nyvalgt og suppleanten er Jens Andersen. Bilagskontrollanterne Valder Jacobsen og Kaj Andreasen blev begge genvalgt.

Efter den officielle generalforsamlingen viste Erik Madsen en billedkavalkade over foreningens aktiviteter i 2016. Aftenen sluttede af med et stort lotteri, hvor mange gik hjem med fine gevinster, udsat af lokale sponsorer.