Et lysende eksempel

Frederiks Som de fleste byerhar Frederiks en julebelysning, som hvert år i november kommer op i lysmasterne i byens lange hovedgade til glæde for alle i byen. Uden for sæsonen har man haft lystræerne opbevaret hos XL-byg, men da man skulle bruge belysningen i november 2016, så var XL lukket, og belysningen var solgt på auktion til en opkøber sammen men andet overskydende fra forretningens lager!

Et sølle syn

Det lykkedes Frederiks Handels- og Erhvervsforening at finde frem til køberen, og foreningen kunne få lov til at købe sine egne belysninger tilbage for samme beløb, som køberen havde betalt til XL-byg! Desværre var en del af dem forsvundet, og da de resterende belysninger kom op, viste det sig, at flere af dem ikke længere lyste. Der var faktisk kun lys i 11 af de opsatte lystræer.

Handels- og Erhvervsforeningen kunne ikke mønstre opbakning og finansiering til at købe en ny belysning, som sagtens kunne koste op imod 100.000 kroner. Derfor overtog Borgerforeningen projektet ledsaget af et pænt beløb, som Handels- og Erhvervsforeningen havde indsamlet blandt medlemmer.

Borgerforeningen og frivillige tager opgaven

At nye belysninger skulle koste så mange penge, faldt ikke i god jord blandt alle i Borgerforeningen, hvor man ikke er vant til at rutte med pengene. Nogle mente, at man nok kunne finde hjælpsomme mennesker, som i fællesskab kunne fremstille de 25 manglende belysninger efter helt samme opskrift som de gamle, og dermed supplere de belysninger, som trods alt stadig fungerede.

Håndarbejdet er i gang

Der er nu fremstillet en prototype, Frederiks Smede & VVS har påtaget sig at fremstille og oven i købet sponsorere de nye metaltræer, som LED-belysning fæstnes på, og der er fundet 20 frivillige, som har påtaget sig de forskellige arbejdsfunktioner. LED lyskæder og kunstgran er allerede indkøbt, og der har været afholdt instruktioner for de teams, som skal sætte LED kæder på de nye metaltræer. Arbejdet foregår i Borgerforeningens Pakhus, hvor der er opsat arbejdsborde.

Hvis alt går vel, fortæller Arne Christensen fra Borgerforeningen i Frederiks, kan borgerne i Frederiks derfor se frem til en flot julebelysning i alle 35 master igennem hele hovedgaden!