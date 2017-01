Et jævnt og muntert virksomt liv

PORTRÆT Derfor blev jeg nysgerrig efter at vide, hvordan den tidligere ugeavisredaktør, 68-årige Knud Gaarn-Larsen, havde det med arbejdet på Ugeavisen, hvorfor han stoppede, og hvad han fordriver tiden med nu.

Du forlod Ugeavisen 1. Maj 2013. Hvorfor?

Der var flere grunde. For det første var jeg blevet 65. Der var ingen, der havde bedt mig gå, og den situation ville jeg heller ikke gerne i, så hellere stoppe mens legen er god! En anden grund var, at jeg var blevet opfordret til at gå ind i en halv stilling i Havredal Praktiske Uddannelser. Det syntes jeg var en spændende udfordring, og det kunne ikke udskydes. Endelig så har jeg prøvet to halvtidsstillinger fra 2004 til 2011, hvor jeg både var lærer og redaktør, og det fristede ikke til gentagelse. En halv stilling er sjældent kun arbejde på halv tid, for der er opgaver, der skal løses.

Var det en god tid på Ugeavisen Karup?

Ja. Det var en fantastisk god tid!

I begyndelsen var det en kæmpe udfordring. Dels var det jo ikke hr. hvem som helst, jeg afløste, og dels var det vigtigt for mig, at der kom til at stå noget fra lokalområdet, som var vedkommende. Endelig var det lidt skræmmende at tænke på, at jeg helt alene skulle fylde en hel avis med læseværdigt tekst hver uge. Da jeg kom i gang, fandt jeg ret hurtigt ud af, at der var rigtigt mange, der gerne ville hjælpe, for der kom og kommer mængder af flotte pressemeddelelser, hvor der var tekst og billeder klar til brug.

Flere mænd spurgte mig, om jeg ikke ville fortsætte med billeder af nøgne piger i Ugeavisen. Det ville jeg da gerne, for mange nøgne piger er attraktive og flotte, så jeg spurgte, om jeg måtte komme og tage et billede af mandens kone. Det var han ikke vild med. Nå, så kunne jeg måske få lov at tage et billede af hans datter, så skulle jeg nok bringe det. Det kunne der slet ikke være tale om. Det er aldrig blevet til mere, og efter en tid fik jeg ikke de spørgsmål længere.

Efter nogen tid kunne det være frustrerende, at avisen kun udkom en gang om ugen. Vi havde jo ikke netavisen dengang. En torsdag, fik jeg, gennem gode kilder, en historie om en ung mand, der i fuldskab ville tage et af Cimberairs fly han skulle til Herning! Det lykkedes ham at komme over hegnet og ind i maskinen, der på den tid stod ulåst på pladsen ved lufthavnen. Til al held kunne han ikke få startet maskinen, og han blev senere pågrebet af vagter på Flyvestationen. Historien kom selvfølgelig på forsiden, men der var lang tid til tirsdag, hvor avisen blev trykt.

Andre gange var det Folkebladet og Midtjyllands Avis, der var først, og så var det ikke så spændende at skrive om. Chefen i Ikast havde dog den holdning en lokal historie er ikke en rigtig historie, før den har stået i Ugeavisen. Så var det noget alle vidste gennem aviser, radio og TV, så blev historien bare kort med mindre der var detaljer, som de ikke havde fået med.

Før jeg kom til Ugeavisen, havde jeg været meddeler til Midtjyllands Avis i 14 år. Her havde jeg fået en forsmag på, hvad det kunne være.

Jeg havde en dag en lille historie, om at Vagn Lund Jensen var kommet i Kristeligt Folkepartis hovedbestyrelse. Det var en meget lille historie på en kort spalte. Dagen efter kom samme historie i to spalter i Viborg Stifts Folkeblad. Da jeg mødte lokalredaktør Louis Schmidt, kunne jeg ikke lade være med at drille ham lidt med, at han havde hugget stof. Det kan du lige så godt lære med det samme Knud, sagde han, og fortsatte: Uden saks og klister; ingen journalister! Den gang havde Folkebladet to journalister i et kontor i Østergade i Karup! Tankevækkende.

Efter redaktørjobbet startede du hos Havredal Praktisk Uddannelser. Hvad gik opgaven ud på?

De unge mennesker er beskæftiget fra morgen til hen på eftermiddagen, men fra sidst på eftermiddagen til næste morgen er der lang tid, og det blev min opgave at forsøge at engagere de unge mennesker i et eller andet, så de ikke bare satte sig ind på deres værelser med deres computer.

Det var virkeligt spændende, for det er nogle herlige unge mennesker, der går på Havredal praktiske Uddannelser, hvor der lægges vægt på frihed under ansvar, og der skal være plads til alle.

Fra Ugeavisen, mit politiske engagement og fra skolen havde jeg en stor kontaktflade, og det kunne jeg bruge i Havredal. Der var en enorm imødekommenhed i de lokale foreninger AIF, SKF, Karup Skytteklub med flere. De tog gerne de unge ind, og brugte energi på at hjælpe dem i gang.

Hvordan kom Skelhøje Købmandsgaard ind i dit liv?

På et tidspunkt kom der et par fra Skelhøje, og spurgte om jeg ikke ville være med i et projekt med at genstarte en købmandsbutik og caf. Det skulle være socialøkonomisk. Den id tiltalte mig, og vi holdt et utal af møder, før vi 21. juni 2014 gik i gang.

Jeg sad som sekretær, men af forskellige årsager endte jeg pludselig som formand, og en tid var jeg faktisk direktør så har jeg også prøvet det!

Det behøver ikke at være en hemmelighed, at sådan et projekt ikke kører sig selv, og det har været voldsomt op ad bakke.

I begyndelsen troede jeg, at man kunne søge fonde, LAG med videre, og så skulle det nok komme til at køre. Vi søgte også, men vi har fået næsten lige så mange afslag. Tuborgfonden har givet 23.000 kroner til borde og stole, og Kommunen har givet 30.000 kroner til at indrette et værelse til de fleksjobbere, vi ansatte.

Jeg er faktisk ikke så lidt stolt af, at vi, for det første har overlevet 2,5 år, og at vi kan præstere sorte tal på bundlinjen.

Man kan meget lokalt, hvis viljen er der. Der er lagt et utal af frivillige timer i Købmandsgården, og vi har fået en trofast kundekreds og mere end 200 medlemmer, der skyder penge ind på deres købmandskort, og når de så handler, får de en speciel rabat. Det er godt for dem, og det er godt for Købmandsgården, og så har vi 200 specialprodukter fra Mac Y. Det vil mange mennesker gerne køre efter.

Ved siden af dine jobs har du været meget politisk aktiv. Hvorfor det?

Jeg har altid været politisk aktiv og altid som Kristendemokrat. Jeg har ledt efter alternativer, for jeg må indrømme, at KD ikke er stort og kun har den indflydelse, det giver at påvirke andre, og håbe på at gode argumenter vinder genklang.

Jeg er ikke imponeret over den politik, der føres i dag, hvor vi rige bliver rigere, mens de fattige bliver fattigere. Det er ikke et velfærdssamfund værdigt, efter min mening. Det er egentligt godt gået, at man kan overbevise en masse mennesker, om at vi ikke har råd!

Har du en hobby?

Nej jeg har flere! Jeg har været biavler siden 1985. Da jeg blev pensioneret, realiserede jeg en gammel drøm og købte en drejebænk. Jeg har da også taget mig tid til at dreje lidt.

Så fandt jeg på at lave en gruppe for trædrejere på Facebook. Den ville måske få 100 medlemmer, tænkte jeg. I dag har den næsten 1300 medlemmer og er siden delt op i en anden Trædrejere køb og salg med næsten 600 medlemmer.

Hvad med fremtiden?

Jeg er dybt taknemmelig over, at mit helbred og min økonomi tillader mig at gøre det, jeg gerne vil.

Jeg har ikke noget ønske om at holde lange ferie i fjerne destinationer. Det siger mig ikke noget. Det med at slappe af og drive ja, men det gør jeg jo med det, jeg laver.

Jeg ville gerne være mere politisk aktiv, for jeg synes, der er så meget, der burde være anderledes. Rent lokalt undrer det mig, at det stort set kun er Viborg, der udvikles, mens landsbyerne får lov at sejle deres egen sø og tigge lidt hjælp til det ene og det andet. Ja, men kære venner, folk i landsbyerne betaler også skat. Det piner mig, at folkeskolen forsømmes. Jo, der er nok at tage fat på.

Det er vigtigt at være mand, far og ikke mindst bedstefar. Skelhøje Købmandsgård skulle gerne fortsætte. For tiden arbejder jeg på, at der skal udbygges med en uddannelse for unge med særlige behov i Skelhøje, det skal ske i samarbejde med Havredal Praktiske Uddannelser og kommunen.