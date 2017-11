Et frisk pust i Hverdagen!!

Når du går til stemmeurnerne den 21 november for at sikre at din kandidat kommer i det nye BYRÅD fra 1 januar 2018 og som for manges vedkommende genopstiller om 4 år.

Hvem skal vi stemme på...der er mange muligheder, men vigtigst for mig er, den person jeg vil sætte mit X ved, er en person der sætter frihed under ansvar - der vil forandre for at bevare - der vil bedre vilkårene for erhvervslivet og i den forbindelse gerne ser et grønnere Danmark.

Der er mange bud på, hvorledes det kan udmønte sig i konkrete sager i den store kommune, og ikke mindst i de lidt mindre samfund i yderkanten.. Jeg ved hvor mit X skal sættes.

Det nuværende byråd har fungeret godt under konservativ ledelse som har visioner for fremtiden de kommende 4 år i Viborg kommune. Der er en lokal kandidat, så gør som jeg, stem LOKALT.