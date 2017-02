Et fodgængerskilt er påkørt igen

PÅKØRSEL I dag omkring kl. 8 blev et af fodgængerskiltene i krydset Genvej/Bredgade i Karup bymidte delvis nedlagt.

Påkørslen skete af en lastbilchauffør, der kørte i en lastbil, da han foretog et venstresving fra Bredgade til Genvej. Påkørslen blev set af to ansatte fra energiselskabet Eniig, som tilfældigvis holdt ved krydset.

Lars Pedersen, fra Eniig, sikrede sig generalia på chaufføren. Det er Eniig, der står for udbedringer af fodgængerskilte og lysmaster i lokalområdet.

Det er fjerde gang, inden for kort tid, at et fodgængerskilt beskadiges i omhandlende kryds.