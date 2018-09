Et år i SuperBrugsen Karup

Det har været en følelsesmæssig rutschebanetur vildt, sjovt og udfordrende.

Nicolai blev ansat i en butik, hvor økonomien skrantede, og hans første opgave var at udstede to fyresedler. Det var ganske forfærdeligt det værste, jeg har prøvet endnu, fortæller Nicolai, for selv om han tidligere har givet fyresedler, mærkede han her i Karup et ganske særligt engagement. Medarbejderne her brænder for deres arbejde og for, at det lykkes. Det er stærkt at mærke det engagement, siger en rørt Nicolai. Han erkender, at det selvfølgelig er langt sjovere at bygge et hold op, end at skulle nedlægge et. Jeg synes dog, at vi er på plads nu igen og har fået skabt et rigtig godt fællesskab i medarbejderstaben.

Adspurgt til økonomien fortæller Nicolai, at det går stille fremad. Han afslutter derfor samtalen med at citere teksten på de plakater, der hænger i vinduer overalt i området: Vil du have lokale butikker i morgen, så brug dem i dag!