Erstatningsskov etableres ved Lyngsøparken

SKOVOMRÅDE I forbindelse med udvidelse af børnehaven Sol-O-Mio bliver der inddraget 4000 kvm fredsskov fra Lyngsøparken i Frederiks. Da det er fredsskov, som inddrages, skal der ifølge loven om dette, genplantes halvanden gang fredsskov som erstatning.

Forvaltningen i Viborg Kommune foreslog i sit oplæg til lokalplanændringen, at denne erstatningsskov kunne etableres ved Undalslund i Viborg.

Alhedens Borgerforening var uenige i dette oplæg og sendte en indsigelse, da de mente, at erstatningsskov ikke kun skal erstatte det tabte i omfang, men også erstatte det ved genplantning i forbindelse med Lyngsøparken.

Teknisk Udvalg var enig i indsigelsen og besluttede ved 1. behandling, at der skulle tilstræbes at finde et erstatningsareal i umiddelbar forbindelse med lokalplanområdet. En beslutning, som borgerforeningen var tilfredse med.

Da forvaltningen efterfølgende sendte lokalplanforslaget i høring, var formuleringen, at erstatningsskoven skulle etableres andetsteds. Forvaltningen havde dermed ikke fulgt politikernes afgørelse. Derfor mente borgerforeningen, at der var åbnet op for, at erstatningsskoven kunne blive i Undalslund.

Fem lokale borgere sendte derfor høringssvar med protest mod ændring af formuleringen og pegede på, at erstatningsskoven skulle etableres i forbindelse med Lyngsøparken. Byrådet har imødekommet indsigelser.

Forvaltningen har efterfølgende kontaktet ejeren af landbrugsjorden umiddelbart syd for lokalplanområdet 471. Jordbesidderen er indstillet på at sælge 6000 kvadratmeter jord til etablering af skov som erstatning for de 4000 kvadratmeter fredsskov, der inddrages til børnehaven. Samtidig anbefaler forvaltningen, at der frigives penge fra anlægsprojektet til køb af omhandlende landbrugsjord og tilplantning af skov. (Kilde: Alhedens Borgerforening)

1. marts blev lokalplansforslaget endeligt behandlet og vedtaget.

Den 15. marts bliver sagen behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Forvaltningen indstiller, at høringssvarene imødekommes, samt tekst i redegørelsens afsnit om Fredskov ændres, så det fremgår, at der skal plantes erstatningsskov i umiddelbar forbindelse med lokalplanområdet. Arealet tilplantes, når lokalplanen skal realiseres, så mon ikke, at de lokale borgeres interesse varetages.