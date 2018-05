Erhvervsrådgivning skal forblive i Viborg

Læserbrev Viborg Erhvervsråd har i en henvendelse til mig udtrykt bekymring over regeringens udspil om at kommuner ikke længere skal have lov til at have erhvervsråd, der favner hele den lokale erhvervsrådgivning-og udvikling.

Regeringen vil centralisere erhvervsrådgivningen, og når ordet centralisering popper op, er der altid god grund til at være på vagt.

Socialdemokratiet går ind i forhandlingerne med et klart mål om at sikre, at de lokale erhvervsrådgivninger kan bestå.

Der er forskel på, hvilken hjælp en slagter, en iværksætter, en verdensomspændende virksomhed som Grundfos eller en halvstor tømrervirksomhed har brug for. Det nye erhvervsfremmesystem skal kunne rumme det hele i nogle få tallet fem er nævnt centre fordelt over landet, og det er her kæden hopper af. Jeg mener, at det er vigtigt for erhvervslivet i Viborg Kommune at kunne fastholde det sammenhold og de udviklingsfora, man har stablet på benene med stor succes her lokalt på Viborgegnen. Vore små og mellemstore virksomheder vil næppe kigge mod Århus, Herning eller Horsens hvorend ministeren vil placere det midtjyske center for at få rådgivning.

Vi er med andre ord skeptiske over for centralisering af erhvervsfremmeindsatsen. Og vi er ikke alene. En række jyske og fynske V-borgmestre samt Landdistrikternes Fællesråd råber også vagt i gevær. Centralisering fører ikke til et Danmark i bedre balance.

Vi vil ikke afvise en oprydning og en forenkling inden for erhvervsfremme. Der er mange aktører på banen, og det kan være formålstjenligt med en ensartethed. Så langt så godt. Men vi vil arbejde for, at den direkte personlige rådgivning kan fastholdes tæt på virksomhederne, for det er der brug for.

Måske kunne det være godt, hvis ministeren gav sig tid til at gå i dialog med kommuner og kommunale erhvervsråd, inden han sætter sit punktum for en ny aftale.