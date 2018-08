Erhvervspraktik i Flyvevåbnet

Praktikken foregår i ugerne 37, 39, 41, 43, 45 og 47 på Flyvestation Karup med op til 60 elever pr. uge, skriver Air Force Traing Center på deres facebook side.

Ugeprogrammet er planlagt ud fra, at skoleeleverne skal opleve en mini værnepligt. Samarbejde og disciplin er derfor nogle af nøgleordene for ugen. Eleverne bliver opdelt i to delinger, som har et sideløbende program.

Af forskellige aktiviteter kan nævnes:

- Idræt

- Undervisning i førstehjælp, krigens love og våbenbetjening

- Skydning med gevær på skydebanen

- Øvelsesdøgn med overnatning i det fri

- Gruppeidrætskonkurrence, hvor de to delinger dyster mod hinanden

- Besøg på KFUMs Soldaterhjem i Kølvrå

- Besøg ved flyvevåbnets helikoptertjeneste

Sådan kommer man i erhvervspraktik i Forsvaret:

Hvis du er interesseret i at komme i erhvervspraktik, kan du klikke ind på forsvarets hjemmeside for flere oplysninger.

http://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/Erhvervspraktik/Pages/Erhvervsp...