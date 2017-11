Erhvervspakken - en velsmagende, men lidt tynd kop the

Med den nye erhvervspakke fjerner regeringen og partierne bag skatter og afgifter for 720 mio. kr. Og det lyder jo rigtig flot. Men ser man nærmere på hvad, der er tale om, er det ikke noget, der flytter noget for virksomheder indenfor håndværk og industri - og sikkert heller ikke for en lang række andre danske brancher.

Man fjerner eller sænker afgifter på områder som chokolade, engangslightere, alkoholsodavand og vand og el på campingpladser. Det er altså ikke noget, hvor man som erhvervsorganisation tænker: nu rykker vi. Selvom en afskaffelse af afgiften på pvc sikkert vil glæde nogle virksomheder, lader pakken altså meget tilbage at ønske.

Men det er ikke skidt det hele. Eksempelvis styrker man den danske iværksætter- og aktiekultur med et såkaldt investorfradrag for indskud i små og mellemstore virksomheder. Her følger partierne anbefalingen fra iværksætterpanelet, der dog havde foreslået et noget større beløb. Men det er trods alt et forsøg på at sikre en bedre adgang til risikovillig kapital - et område hvor mange virksomheder kæmper.

Med muligheden for en aktieløn på op til 20 procent af lønnen øger man muligheden for, at små virksomheder kan tiltrække de dygtigste kompetencer. Tankegangen er god. Men der er næppe ret mange virksomheder med under 100 ansatte, der vil bruge denne mulighed det har med andre ord en begrænset betydning for de virksomheder, der er rygraden i Danmarks industri.

En målsætning om at sikre bredbåndsdækning i hele landet er et klart fremskridt. Her har man alt for længe budt virksomheder i landområderne en digital infrastruktur, som ikke er moderne tider værdig. En bedre prioritering af bredbånd vil her gavne mange virksomheder i landområderne - dr hvor Danmarks velstand også bliver grundlagt.

Samlet set er punkterne en anelse tynde. Men der vil helt klart også være dem, der får noget at glæde sig over. Her kan man også håbe på, at det kommer til at glæde mange private og dermed løfte forbruget og dermed få en effekt på virksomhederne. Men her skal der langes en del alkoholsodavand, engangslightere og chokoladefrøer over disken, før det sådan for alvor flytter noget.