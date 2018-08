Er dit barn klar til skolevejen?

Både de yngste og de ældre børn har brug for forældrenes hjælp til at lære, hvordan de går og cykler sikkert i trafikken. Nu er der hjælp på vej til forældrene.

Det kræver træning og erfaring at blive en god og sikker trafikant. Jo mere forældre og børn træner i trafikken, desto bedre bliver barnet til at færdes sikkert, når det en dag skal ud i trafikken på egen hånd.

Trafik kan opleves som både uforudsigelig og voldsom, når man er barn og ikke har samme udsyn og overblik som en voksen. Derfor vil det være en hjælp for børnene, hvis forældre eller bedsteforældre bruger nogle af feriens sidste dage på at træne skolevejen med de yngste børn, før skolen begynder.

Trafiksikkerhed kan hverken læres på bagsædet af en bil eller ved at kigge i en bog. Den konkrete øvelse er enorm vigtig for børnene, og derfor anbefaler vi, at man bruger nogle dage før skolestart til at gå eller cykle skolevejen med sit barn, for så har man bedre tid til at tale om trafikken undervejs, end når hverdagen begynder, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Børn skal blandt andet lære at aflæse andre trafikanters hensigt og vurdere, hvornår man sikkert kan krydse vejen. Derfor er det vigtigt, at børnene kommer ud i trafikken med en voksen.

Hjælp til forældrene

Hvert år får Rådet for Sikker Trafik mange spørgsmål fra forældre, der er bekymrede for deres barns adfærd og sikkerhed i trafikken. Mange forældre vil gerne høre, hvad de selv kan gøre, så deres barn bliver en mere sikker fodgænger eller cyklist. Forældrene kan for eksempel være i tvivl om, hvordan de bedst lærer deres barn at se sig for eller får teenageren til at spænde cykelhjelmen og droppe mobilen, når han eller hun cykler.

Nu kan forældrene få hjælp og svar på mange af deres spørgsmål på en hjemmeside, som Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og Nordea-fonden står bag. På www.sikkertrafik.dk/forældre kan forældre til børn i alderen 0-18 år bl.a. få viden, gode råd og øvelser, der kan hjælpe dem med at gøre deres barn mere sikker i trafikken.

Der er heldigvis få børn, der kommer til skade i trafikken, og det skyldes blandt andet, at forældrene er gode til at passe på deres børn, når de skal ud på vejene. Forældrenes indsats betyder meget, og derfor vil vi gerne give dem en håndsrækning, så de er bedst muligt klædt på til opgaven, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Forældrene kan også tilmelde sig et gratis nyhedsbrev, så de fire gange om året får viden og øvelser, der er tilpasset barnets alder. Ved at melde sig til på www.sikkertrafik.dk/mitbarn kan forældrene løbende blive mindet om, hvad der er relevant og vigtigt at sætte fokus på, når deres søn eller datter skal færdes i trafikken.

Træn skolevejen til fods

Vælg en sikker rute. Det er den rute, hvor I skal krydse vejen færrest gange, og hvor der er mindst trafik.

Gå ruten mange gange sammen og aftal enkle regler for, hvad barnet skal gøre de forskellige steder.

Gentag reglerne, I har øvet før: Stop ved kantstenen, se dig for til begge sider. Tjek at bilerne stopper, før du går over for grønt.

Lær dit barn at lægge mobiltelefonen væk, når I går i trafikken. Og vær selv et godt eksempel.

Træn skolevejen på cykel:

Selv om dit barn ikke er klar til at cykle alene endnu, kan I bruge skolevejen til at cykle sammen, hvis trafikken er egnet til det - og dit barn er klar. Det er dig, der bedst kan vurdere det.

Vælg en sikker cykelrute, hvor I skal krydse vejen færrest gange, og hvor der er cykelsti.

Lad dit barn køre inderst eller forrest - så kan du holde øje med det.

Sig til i god tid, før I skal dreje.

Lær dit barn at give tegn, når I skal dreje eller stoppe.

Stop og se jer godt for, før I krydser en vej. Husk, dit barn har brug for længere tid end dig til at sætte i gang. Nogle steder skal I måske trække over.

Husk cykelhjelmen. Den bedste måde at få dit barn til at bruge cykelhjelm, er hvis du selv gør det.

Her på siden finder du gode råd og tips til, hvordan du kan træne skolevejen med dit barn.