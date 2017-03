En virksomhed bliver til to

MESSE Det handler om biler på Bakken 17 i Skelhøje. Her har Jesper Hansen i mange år drevet autoværksted, og det bliver han såmænd ved med, selvom han pr. 1. august også bliver indehaver af et nyt firma på adressen: En stor afdeling af SOS Dansk Autohjælp.

Med syv af de gule vejhjælps biler skal han servicere et kæmpe geografisk område fra Salling og Skive til Viborg og Bjerringbro området.

- Det er en stor mundfuld og også derfor jeg har beslutet mig for at dele min virksomhed op i to dele. Jeg ejer dem begge, men kommer primært til at beskæftige mig med at køre Autohjælp, siger Jesper Hansen.

Den daglige drift af autoværkstedet overlader han trygt til sin sin hustru Jette og sin faste stab af velkendte medarbejdere.

- Vi bor jo ikke inde i byen og derfor er det vigtigt, at vi ved messen viser ansigt, så folk ved, at vi her her. Vi vil fortælle messegæsterne, at vi fremadrettet har to spor i virksomheden. Man kan tegne et abonnement på SOS Dansk Autohjælp og være sikker på at få hjælp den dag uheldet er ude - men samtidig er vi fortsat en del af AutoMester- kæden, der er Danmarks største kæde, der sikrer kvalitet og tryghed, når man overlader sin bil i vores varetægt, siger Jesper Hansen.