En ung kvindes syn på Grønhøj

LANDSBYLIV19-årige Desiree Dürr er født og opvokset i Grønhøj. Hun bor stadig i byen, i egen lejlighed, med sine to katte. Her fortæller hun om mulighederne i Grønhøj og hendes drømme om byen.

Mange muligheder i byen

- Der er linedans og banko. Borgerforeningen arrangerer mange aktiviteter for byens borgere, men det er svært at få, især tilflytterne, til at deltage. Der er dog ikke aktiviteter, der er målrettet os unge, men havde vi ikke det grå guld som arrangører, ville byen være helt død. Vi har en fantastisk sports- og aktivitetsplads, hvor der er masser af muligheder for aktiviteter. Den blev etableret i 2013 af nogle frivillige i Grønhøj, fortæller Desiree.

Alle kender alle

- Det er fint at bo i Grønhøj, da det er en meget stille og rolig by, og det er skønt, at alle kender alle, selv om der intet sammenhold er blandt os unge i byen. Mange går i skole i Viborg, her har de også deres netværk, udtaler Desiree. Fritiden bruger hun selv med familie og venner fra Frederiks og Skive. Hun vil gerne blive boende i byen, men tror ikke, at det er muligt, da der kun kører en offentlig busforbindelse om morgenen og to om eftermiddagen. Når de unge har fri fra skole kl. 16, så kan de køre med de offentlige transportmidler til Frederiks og selv sørge for den videre færd til Grønhøj.

Drømme om Grønhøj by

Desiree ser gerne, at busforbindelser fra Viborg og Herning kører flere gange gennem Grønhøj, også efter kl. 16. Hun ser også gerne en busforbindelse til Skive.

- Jeg ønsker også, at Grønhøj bliver en mere trafiksikker by. Bilisterne kører som død og helvede gennem byen. Folk tør ikke lade sine børn gå på vejen gennem byen, så vi mangler noget fartdæmning i midtbyen, så trafikken glider roligere, siger Desiree og fortsætter:

- Jeg drømmer også om at starte cheerleader op i byen, men jeg er bange for, at ingen har lyst til at deltage, og så vil jeg gerne, at sammenholdet blandt unge i byen bliver bedre.

Grønhøj En af Danmarks mest gæstfrie byer

Sidste år blev Grønhøj, af Danmarks Radio P4, kåret til en af Danmarks mest gæstfrie byer, takket være Desiree. Hun skrev til P4 om byen. En radioreporter kom til byen og skrev blandt andet efterfølgende på radioprogrammets Facebook-side, at der altid var lun kringle og anekdoter om kartoffeltyskere og Morten Korch-idyl i Grønhøj.

Det er ikke det eneste, den unge kvinde har gjort for byen, hun har også hjulpet til ved det årlige, traditionelle veterantræf på Alhedens Golfklub.

Desiree har netop afsluttet 1. grundforløb på Asmildkloster Landbrugsskole og søger en praktikplads indenfor landbruget helst et landbrug med dyr - så hun til august kan starte på 2. grundforløb på landbrugsskolen i Viborg og få færdiggjort sin uddannelse.