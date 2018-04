En stor ildsjæl fylder rundt

Alle de ovenstående titler får man, når man er nysgerrig og bare ikke kan lade være med at engagere sig i det, man finder vigtigt. Og Knud brænder for at alle har det godt.

Han fylder på den gode måde og favner bredt. Det er ikke en mand, man lige kommer uden om.

Sine mail afslutter Knud altid med ordene: Det er umuligt, sagde tvivleren. Det er farligt, sagde frygten.

Det er unødvendigt, sagde fornuften. Det vil aldrig gå, sagde pessimisten. Det lyder spændende, sagde eventyreren. Gør det alligevel, hviskede hjertet! Denne udtrykte ukuelige optimisme og livsglæde er absolut kendetegnende for ham og hans måde at leve på.

Senest har han, efter at han er gået på pension, sat den socialøkonomiske virksomhed Skelhøje Købmandsgård på Danmarkskortet. Alle hærvejsvandrere hører på ruten om Skelhøje Købmandsgaard, og den store mand, der tilbyder gratis fodbad, hærvejsbitter og historier om alt mellem himmel og jord. I butikken er det da også Knud, der står for personaleplejen, foruden al kontakt med det offentlige, elevoptag til butikken, kontakten med socialrådgivere og sikkert meget andet.

Til lykke med fødselsdagen, Knud! Vi glæder os til mange flere gode år med dig!