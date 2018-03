En smuttur

Naturoplevelser Midtjylland er fuld af skønne naturattraktioner, som mange af os ikke kender. Den nye inspirationsguide Smutturen.dk rummer 50 forskellige destinationer over hele landet, som alle rummer et særligt oplevelseselement. Fra Region Midtjylland kan du finde smutture til 14 unikke naturoplevelser, og fra Viborg Kommune er Kongenshus Hede udvalgt.

Danmark er dækket af ca. 23 procent natur og mere end 7.300 km kyststrækning, der gemmer på en lang række skønne naturattraktioner, som er ganske gratis at besøge. På Smutturen.dk kan du ved hjælp af et Danmarkskort finde de naturattraktioner, der er tæt på dig. Du kan både læse om stederne, se flotte billeder derfra og lave en rejseplan. Sitet kan tilgås fra computer, tablet og telefon og kan både bruges som inspiration og praktisk rutevejledning, når du sidder derhjemme, er i sommerhuset eller langt ude i skoven.

Naturens hemmelige overraskelser

Blandt naturattraktionerne i guiden finder du bl.a. Nordeuropas største lavhede Ørken eller Knudeklinten, hvor du kan finde en særlig bjergart af vulkansk aske. Du kan også bestige det gamle rødkalkede fyr på den 41 meter høje klint ved Bovbjerg.

Der var 580 naturattraktioner indstillet til Smutturen, og de 50 naturoplevelser er blevet nøje udvalgt. Det er landets kommuner og turismeorganisationer, der har stået for at indstille deres lokale naturoplevelser, mens et ekspertpanel med fire fagdommere har udvalgt de i alt 50 særlige steder fordelt over landets fem regioner.

Skal tiltrække flere besøgende

Bag Smutturen.dk står Realdania i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og VisitDenmark. Målet med initiativet er at gøre opmærksom på disse særlige steder og naturoplevelser, så endnu flere danskere og udenlandske turister vil besøge dem og få glæde af dem.

Vi skal åbne flere menneskers øjne for de fantastiske stedbundne attraktioner, vi har rundt om i landet. Smutturen skal hjælpe besøgende til at finde stederne. Samtidig skal den være med til at vise, hvordan et område kan skabe positiv lokal udvikling ved at dyrke de lokale potentialer, siger Anne Skovbro, der er filantropidirektør i Realdania.

Skal generere ny viden

Som en del af indsatsen indsamles besøgsdata fra alle 50 steder. Teledata fra alle stederne kombineret med sensorer på udvalgte steder tæller de besøgende anonymt. Formålet er at få et mere klart billede af, hvor mange mennesker der besøger de gratis, danske attraktioner, og derigennem skabe ny viden og fakta om stedbundne, lokale potentialer rundt om i hele landet. Samtidig kan det være med til at give et billede af, om der er behov for videreudvikling af faciliteter omkring de pågældende steder.

Hos VisitDenmark er man glad for både det markedsføringspotentiale, der ligger i Smutturen, men også den nye viden, som guiden er med til at skabe. Det giver os mere viden om turisternes færden og en bedre indsigt i, hvordan potentialet kan udnyttes og udvikles i den internationale markedsføring,siger Jan Olsen, Administrerende Direktør i VisitDenmark.