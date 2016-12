En skole for og med livet

LÆSERBREV I disse dage, hvor meget politik er ved at gå i selvsving Audier, ministerpension og andre gode sager prøver Kommunelisten Viborg at få rettet søgelyset mod vores fælles Folkeskole.

Derfor skal der lyde en tak til Ulrik Wilbek for at komme med et om end lille bud, så dog et bud på, hvad Venstre vil med Folkeskolen i Viborg Kommune.

Kommunelisten Viborg har tidligere forsøgt at fremkomme med et par konkrete ting, uden der har været den store respons ja selv ikke fra manden (Jens Rohde), der i egen optik har redet hele Børne-og unge området fra den store undergang.

Da skoleområdet, som er en del af Børne-og unge området, er en del af Kommunelistens DNA, vil jeg tillade mig at fremkomme med forslag/spørgsmål til Venstre, der siges at være en af de store favoritter til borgmesterposten, i håbet om at alle, der interesserer sig for Folkeskolen, vil gå ind og blande sig i debatten med åbent sind. Debattere hvilke ønsker og behov, der politisk bør tilgodeses i Byrådsperioden fra 1/1- 18.

Vil Venstre (V) være med til at gennemføre en spørgeskema undersøgelse om, hvilke ønsker skolebestyrelser, skoleledere og tillidsmænd har til Folkeskolen?

Det kan godt være, at V så mener, der går lidt for meget rundkreds i den. I Kommunelisten Viborg vælger vi at sige, at det er vigtigt at få rettet nærlyset på brugerne, så store beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag.

Vil V være med til at arbejde for tiltag, der kan genopbygge arbejdsglæden blandt skolernes ansatte? F. eks. en Lokalaftale med Danmarks Lærerforening, som indebærer, at de ansatte kan genfinde arbejdsglæden. En aftale, der viser at Byrådet har tillid til, at de ansatte er de rette til selv at administrere deres forberedelsestid?

Vil V være med til at fjerne den ekstra udgift det koster den enkelte skole, hvis den skal flytte en elev fra skolen til en Specialskole. En elev, der af mange årsager ikke kan inkluderes. I Kommunelisten Viborg mener vi, at økonomi ikke skal være afgørende for et barns fremtid.

Vil V være med til, at de penge Byrådet har afset til efteruddannelse af de ansatte også bliver brugt til formålet i det budgetår, de er afsat? I indeværende år er der ca. 11 mil Forvaltningen ikke har formået at få i spil. For Kommunelisten Viborg er det helt grotesk, at det kan finde sted i en tid, hvor ansatte i forbindelse med Skolereformen råber på kompetenceløft/efteruddannelse.

Hvornår mener V, at en skole bliver for lille? Kommunelisten Viborg mener, at de nuværende skoler er vigtige. Der bør også være indlysende, at der er 1 samlet ledelse på hver skole. Det er naturligvis vigtigt, at der er mulighed for et bredt udbud af valgfag. Derfor kan det være nødvendigt, at de mindre skoler finder sammen om dette, dog går børnene stadig på deres basisskole.

Vil V være med til, at der findes øgede midler til Børne- og ungdomsområdet f. eks. gennem en skattestigning (selv i et valgår)?

Sandheden er vel at den kommunale service befinder sig i en blanding af statens økonomiske jerngreb og et efterslæb helt tilbage fra Kommune Sammenlægningen. Det er naturligvis økonomisk svært at lægge mange kommuner sammen til en. Selvfølgelig er det dyrere at drive en kommune med mange små skoler, end det var at drive skoleområdet i den gamle Viborg Kommune. Der er naturligt en stordriftsfordel ved store skoler. Men for Kommunelisten Viborg er det hjerteblod, at fastholde de skoler vi kender i dag. For de mindre byer er skolen en livsvigtig dynamo.

Det må være nok for denne gang, vi ser nok sammen med mange andre frem til at læse Venstres svar på så vigtigt et område, som at ruste vores børn bedst muligt til at finde deres plads i livet. Og skabe en Folkeskole, der ikke er verdens bedste, men en skole der bygger på glæde, ansvar, social træning og naturligvis at det enkelte barn udvikler deres evner.