En sjov og hyggelig skoledag

SKOLE Mon ikke eleverne fra Frederiks Skole sov godt natten til lørdag.

I hvert fald havde de fleste af dem haft en fysisk hård dag i forhold til normalt. 30 frivillige fra Alhedens Idræts Forening og Karup Orienteringsklub overtog nemlig fredagens undervisning. Og i stedet for bøger, så stod den på bevægelse.

I Alhedehallerne møder avisen Thea fra 1. A. Hun synes, at det er rigtig sjovt og hyggeligt med sådan en idrætsdag. Hun har været glad for de forskellige boldspil. Til daglig går hun til svømning, så det har været sjovt for hende at prøve noget andet.

Også Julie fra 0. A. synes, at dagen er god. Hun har blandt andet været med i en leg, hvor man skal holde en ballon i luften hele tiden. Hun synes også, at legen Banke Banke Bøf har været sjov. Hun synes, at det er dejligt at være sammen med nogle fra de andre klasser på sådan en dag.

Poul Erik Clausen fra AIF fortæller, at bagtanken med at tilbyde sådan en idrætsdag for skolen er, at man håber, at de børn, der endnu ikke går til noget i foreningerne, vil få lyst til det, når de ser, hvor sjovt det er.

- Jeg er i øvrigt meget imponereret over, at vi kan få 30 frivillige til at komme og deltage i dag. Det er ret fantastisk, at folk vil bruge en arbejdsdag på det, siger Poul Erik Clausen, da avisen møder ham i pausen. Han fortæller, at 40 elever er taget med i Karup Orienteringsklub for at se, hvad orienteringsløb er for noget. Andre 40 kører mountainbike i skoven. Og de resterende spiller så forskellige typer af fodbold og andre boldspil i og udenfor hallerne.

Han mener, at dagen er vigtig:

- Det er vigtigt at være med i fællesskabet. Der skal være plads til alle uanset evnerne. Vi er ikke en eliteklub. Vi er en forening, hvor der skal være plads til alle.