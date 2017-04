En positiv udvikling for Karup Kultur- og Forsamlingshus

GENERALFORSAMLINGER Først generalforsamling i Støtteforeningen til bevarelse af Karup Kultur- og Forsamlingshus og derefter i den selvejende institution Karup Kultur- og Forsamlingshus.

Der deltog 19 i bestyrelsesmøderne, hvilket er det største antal i mange år.

Støtteforeningen

Efter åbning og valg af dirigent til generalforsamlingen i Støtteforeningen, aflagde formand, Børge Johansen formandsberetning. Han berettede blandt andet, at Støtteforeningen i 2016 har støttet det lokale kulturhus med næsten 81.000 kr. et flot resultat. I 2016 har der været afholdt to Bogdage, vinsmagning og banko. Kultur, Service & Event har holdt møde, hvor Støtteforeningen stod for salg af kage og drikkelse. Der har ligeledes været afholdt foredrag af Familien på Farten og juletombola. I 2016 var der 107 medlemmer i Støtteforeningen.

Foreningen fortsætter med banko i det nye år.

Regnskabet blev godkendt.

Støtteforeningens bestyrelse udvidet

På valg var Annette Berthelsen og Lillian Johansen. Lillian ønskede ikke genvalg. Annette blev genvalgt og i stedet for Lillian blev Karin Præsteskov valgt ind.

Johnny F. Andresen fra Kølvrå ønskede at stille op, da han gerne vil være med til at skabe glæde og trivsel til gavn for borgerne i Karup og omegn. Da der var mulighed i vedtægterne for en udvidelse af bestyrelsen, blev det besluttet at vælge Johnny ind. Bestyrelsen er derfor blevet udvidet med n person.

Bestyrelsen består således af Børge Johansen, Henny Jacobsen, Karin Præsteskov, Søren Poulsen, Annette Berthelsen og Johnny F. Andresen. Suppleant er Torben Bundgård. Revisor er Ole Kronborg og revisorsuppleant Jesper Kjeldgaard.

Karup Kultur- og Forsamlingshus

Efter valg af dirigent aflagde formand, Pia Dohn formandsberetning. Hun fortalte blandt andet, at kulturstedet er inde i en positiv udvikling. Parkeringsarealet mod Vinkelvej og bagved huset er renoveret. Der er energirenoveret, og facaden har fået et løft mod Bredgade, Vinkelvej og gavlen bagved.

Der er taget hul på lokalindsamling af penge til den store renoveringsplan. Indsamlingen går pt. okay, men tempoet skal sættes op, hvis der skal være en chance for at nå i mål. Der er modtaget støttebevilling fra Viborg Kommune det har været en nervepirrende proces, da specielt Venstre har været kritiske overfor bevillingen, fordi pengene til projektet ikke er i hus. Bestyrelsen har fået lov at købe naboejendommen mod at vente med nedrivningen, til der er penge nok til projektet.

Bestyrelsen er i dialog med LOA, og der skal sendes flere ansøgninger ud til fonde.

Der kunne godt ønskes flere deltagere til Banko, men det løber rundt og giver et lille overskud.

Lokale kunstnere udstiller malerier i de to sale. Der vil fortsat være udstillinger, såfremt bestyrelsen kan finde flere kunstnere, der vil udstille.

Sidste år gik udlejninger af stedet bedre end året før. I 2016 var der 33 private udlejninger, syv egne bookinger og 48 foreningsbookinger.

Regnskabet blev godkendt.

Under punktet evt. fortalte Peter Skovmos Nielsen om arbejdet i Viborg Landsbysammenslutning.

Valg til bestyrelse i den selvejende institution

Pia Dohn og Esther Fleissig var på valg. Begge blev genvalgt, derfor skete der ingen udskiftning af bestyrelsen: Pia Dohn, Børge Johansen, Ole Sørensen, Esther Fleissig og Martin Ditlevsen. Suppleant er Anne Marie Kristensen. Revisor er Ole Kronborg og revisorsuppleant Jesper Kjelgaard.