En pigedrøm er gået i opfyldelse

ERHVERV Trine Døssing fra Karup har hele livet haft noget med heste at gøre og har i mange år drømt om starte sin egen rideudstyrs-butik op. Så da ejeren af Englyst Rideudstyr, i Sunds, sidste sommer valgte at stoppe, slog Trine til.

- Der gik fem dage, fra jeg blev spurgt, om jeg var interesseret, til jeg var ejer af Englyst Rideudstyr, fortæller Trine.

Englyst Rideudstyr sælger udstyr til fortrinsvis islandske heste og ryttere, men der kan også bestilles udstyr til alle andre heste.

- Jeg forhandler fx trenser, sadler, ridebukser, støvler, handsker, tøjler, bid og plejeprodukter i kvalitetsmærker som Eques, Fakur, Heimaey, Minkhorse Karlslund, Equitec og Campus. Jeg har sadler, trenser og tilbehør fra Hilbar, der er forarbejdet af vegetabilsk, engelsk kvalitetslæder efter rigtige sadelmagertraditioner. Hilbar-sadlerne kan ændres i op til to størrelser, i hver retning, og sadlerne er stoppet med passier-kunstuld og puderne foret med et tyndt lag natur-latex. Det er en sadel, jeg selv ynder at ride i. Campus forhandler primært støvler. Støvler, der også kan anvendes til ikke-ryttere, udtaler Trine.

Showroom, rullende butik og netbutik

Trine har flyttet butikken i Sunds til privatboligen på Åstien i Karup og lavet en ny netbutik www.englyst-rideudstyr.dk

Hun har indrettet showroom på 1. salen i privaten.

- Det fungerer næsten som en butik. Her hænger en vare af hver af de varer, jeg sælger. Resten er pakket ned i kasser, men ikke længere væk, end de hurtigt kan findes frem, siger Trine.

Trine har desuden en rullende butik, som hun gerne tager med til messer og stævner. Den rullende butik har et bredt udsnit af hendes varer.

- I forrige weekend var jeg og min rullende butik til World Tølt i Odense Kongres Center, som er verdensstørste indendørsevent for islandske heste. Jeg nyder at komme ud til messer og stævner med min rullede butik. Det er dejligt at snakke med kunderne, skabe nye bekendtskaber, men også at se på de mange, flotte heste, slutter Trine.

På Trines netbutik kan man få et overblik over de mange varer, der sælges. Ønsker man at aflægge showroomet et besøg, kan der bestilles forudgående tid.

Trine drømmer om, at hun, på sigt, kan åbne en fysisk butik med faste åbningstider.