En opfordring til at møde op til generalforsamling i LAG Viborg-Skive

LÆSERBREV LAG Viborg-Skive har generalforsamling første uge i april 2017. Foreningen har til formål at støtte projekter til fremme for landsbyudviklingen, via midler tildelt af EU. Gerne erhvervsprojekter men også almindnyttige projekter. I den sidste LAG periode er der givet tilsagn om støtte til flere projekter i vores område. Fx renovering af den gamle banebygning i Frederiks som snart har indvielse, nyt tag på Skelhøje Købmandsgård, aktivitets og opholdsareal Genvej i Karup og MTB-sporet i Ulvedal plantage.

Det er noget som lokale kræfter der repræsentere Viborg området i LAG har været med til at stemme for at støtte. Det er vigtigt med lokale kræfter i foreningen, da der altid er rigtig mange gode projekter at støtte som ikke nødvendigvis ligger i vores område. Det er en benhård prioritering hver gang og som lokal repræsentant kan du være den afgørende stemme ift om det er et projekt i vores område der skal have støtte.

Til generalforsamlingen er to medlemmer fra Viborgområdet i bestyrelsen på valg og ingen af dem genopstiller. De har begge været med i LAG regi i mange år og mener nu det er på tide med nye friske repræsentanter for Viborg området.

I øjeblikket er vi så heldige at have to lokale suppleanter i bestyrelsen her fra Karup. Begge er fortsat interesseret i at vedblive som suppleanter.

Så uanset om du ønsker at være med til at uddele EU-midler til gode og spændende projekter i Skive-Viborg området ved at stille op som repræsentant til bestyrelsen i LAG Skive-Viborg, så mød op til generalforsamlingen og stem på de lokale som forhåbentlig stiller op om ikke andet så som suppleanter, de er nemlig også på valg hvert år.