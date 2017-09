En historie fra det virkelige liv

LÆSERBREV For et par måneder siden konstaterede Udbetaling Danmark efter nøje effektiv gennemregning, at jeg ved uheld havde fået udbetalt 448 kr. for meget i pension i 2016. Hvordan fejlen kunne opstå hos dem var i øvrigt en gåde. I al fald var det en katastrofe, så de skulle tilbagebetales hurtigst muligt for at undgå strafrenter. I min verden var det bare at modregne beløbet i næste udbetaling, men nej så let var det skam ikke. Der skulle oprettes en afbetalingsordning løbende over 10 måneder- Altså betale 44,80 kr. pr måned! Hvorfor så det? Jo det var ikke samme afdeling i Udbetaling Danmark der sendte penge ud, og som fik penge tilbage. Den sidste har det fine navn: Udbetaling Danmark Afdragsordninger, og tager sig kun af indbetalinger. Informationsudvekslinger med øvrige afdelinger i organisationen lader til at være et lukket land.

Jeg valgte helt at overse vores livlige elektroniske kommunikation, fordi jeg mente, at det simpelthen var for latterligt, at der skulle afsættes flere ressourcer til løbende indbetalinger end det faktiske beløb på 44,80 kr. per gang det måtte en eller anden højtlønnet afdelingschef da kunne se. Telefonisk foreslog jeg en simplere løsning. Men så let slap jeg ikke. Trusselsbrev ankom i e-boks. Hvis jeg ikke godtog afdragsordningen øjeblikkelig, så ville det gå over til SKAT for inddragelse, og anmeldelse af mig som dårlig betaler hos RKI. Nu mente jeg stadig, at det var nemmere og billigere, at betale det hele på n gang. Det måtte alt andet lige administrativt være billigere og nemmere for alle parter. For at der ikke skulle være nogen tvivl om min velvilje, betalte jeg 500 kr. for at vise, at jeg på forhånd ville sikre mig, at der var nok, og at der var afsat beløb til eventuelle renter nogen skulle jo betale for deres fejl.

Som tænkt så gjort.

Det viste sig at være en katastrofe for systemet. For hvordan skulle man behandle forskellen på 52 kr. Man kunne under ingen omstændigheder udbetale mig mere i pension per måned for at udligne, for så ville der figurere et forkert månedligt beløb, der så skulle tilbagebetales næste år. Udbetaling Danmark Afdragsordninger kunne jo kun modtage penge, og da slet ikke udsende penge retur.

Man aner på nuværende ikke sine levende råd. Flere medarbejdere er sat på sagen, ledere får grå hår og lovstof gennemtygges - administrativt krise er i vente!

Imens venter 80 milliarder fra de virkelig store skyldnere på inddragelse, og her sker ikke noget. Det er selvfølgelig vigtigt at prioritere i systemet og tage hul på de opgaver, der virkelig har betydning, og som man forventer at kunne magte. Hurra for det statslige og kommunale system. Personligt føler jeg, at det her er helt til grin, og at det er på tide, at der for alvor bliver ryddet op. I al fald må de gerne beholde mine 52 kr. til en kop afklarende kaffe i frokostpausen!

Replik fra Udbetaling-Danmark

Debat I Ugeavisen Karup den 4. september kunne man få det indtryk, at det er meget bureaukratisk at tilbagebetale et mindre beløb, hvis man har fået udbetalt mere i folkepension, end man havde ret til. Helt så bøvlet oplever vi nu ikke, at reglerne er i praksis.

Når Udbetaling Danmark udbetaler folkepension, sker det ud fra de oplysninger, vi allerede har om hver enkelt pensionist. Folkepensionen afhænger blandt andet af, om pensionisten selv eller en ægtefælle eller samlever har andre indtægter end folkepensionen. De indtægter kender vi først præcist, når SKAT har lavet en årsopgørelse. Når den er klar, og vi derfor kender den faktiske indkomst sidste år, beregner vi, hvor meget pensionisten havde ret til at få udbetalt i folkepension og sammenligner med det, vi så rent faktisk har udbetalt.

Alt dette foregår helt automatisk, og langt de fleste pensionister har fået præcis den folkepension, de har ret til.

Hvis man har fået for lidt udbetalt, så udbetaler vi beløbet automatisk. Har man fået udbetalt mere folkepension, end man har ret til, skal beløbet naturligvis betales tilbage.

Vi må ikke automatisk trække beløbet i en kommende udbetaling uden først at lave en individuel vurdering af konsekvenserne for pensionistens økonomi. Sådan er loven, uanset hvor stort eller småt beløbet er. Derfor er det alt andet lige meget lettere og billigere for samfundet at pensionisterne selv tilbagebetaler de beløb, de har fået for meget.

Det kan man gøre sikkert på www.borger.dk, men hvis man foretrækker et indbetalingskort, skal man bare henvende sig til Udbetaling Danmark, så sender vi det. Kan man ikke betale hele beløbet på en gang kan man betale i afdrag man skal bare ringe, så laver vi en aftale.

Det sker meget sjældent, at borgere tilbagebetaler MERE til Udbetaling Danmark end de skal, så den arbejdsgang har vi ikke investeret i en automatisk løsning på den skal i menneskehænder. Derfor kan der gå lidt tid før vi betaler differencen tilbage, men pengene skal nok komme uden at borgeren behøver gøre noget.