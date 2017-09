En historie fra det virkelig liv

Jeg valgte helt at overse vores livlige elektroniske kommunikation, fordi jeg mente, at det simpelthen var for latterligt, at der skulle afsættes flere ressourcer til løbende indbetalinger end det faktiske beløb på 44,80 kr. per gang det måtte en eller anden højtlønnet afdelingschef da kunne se. Telefonisk foreslog jeg en simplere løsning. Men så let slap jeg ikke. Trusselsbrev ankom i e-boks. Hvis jeg ikke godtog afdragsordningen øjeblikkelig, så ville det gå over til SKAT for inddragelse, og anmeldelse af mig som dårlig betaler hos RKI. Nu mente jeg stadig, at det var nemmere og billigere, at betale det hele på n gang. Det måtte alt andet lige administrativt være billigere og nemmere for alle parter. For at der ikke skulle være nogen tvivl om min velvilje, betalte jeg 500 kr. for at vise, at jeg på forhånd ville sikre mig, at der var nok, og at der var afsat beløb til eventuelle renter nogen skulle jo betale for deres fejl.

Som tænkt så gjort.

Det viste sig at være en katastrofe for systemet. For hvordan skulle man behandle forskellen på 52 kr. Man kunne under ingen omstændigheder udbetale mig mere i pension per måned for at udligne, for så ville der figurere et forkert månedligt beløb, der så skulle tilbagebetales næste år. Udbetaling Danmark Afdragsordninger kunne jo kun modtage penge, og da slet ikke udsende penge retur.

Man aner på nuværende ikke sine levende råd. Flere medarbejdere er sat på sagen, ledere får grå hår og lovstof gennemtygges - administrativt krise er i vente!

Imens venter 80 milliarder fra de virkelig store skyldnere på inddragelse, og her sker ikke noget. Det er selvfølgelig vigtigt at prioritere i systemet og tage hul på de opgaver, der virkelig har betydning, og som man forventer at kunne magte. Hurra for det statslige og kommunale system. Personligt føler jeg, at det her er helt til grin, og at det er på tide, at der for alvor bliver ryddet op. I al fald må de gerne beholde mine 52 kr. til en kop afklarende kaffe i frokostpausen!