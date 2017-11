Kære borgere

Så er det valg igen til byrådet i Viborg Kommune. Tak for jeres fantastiske opbakning/samspillet i de forløbne år. Specielt til erhvervslivet det er jeres arbejdspladser vi skal leve af. - Det bliver en spændende periode, Venstre vil for første gang i mange år få borgmesterposten.

Vi skal have:

En hel stærk kommune!

Fortsætte den ansvarlige stramme økonomisk styring af borgernes penge - finanskrisen har været svær - vi er nogenlunde igennem det med skindet på næsen. Kommunens økonomi er ikke dårlig, men staten styrer stramt hvad vi må bruge! Det klare signal fra borgerne er at føre midler (besparelser) tilbage til ældre-/psykiatri- og handicapområdet i takt med at vi får en bedre økonomi. Det samme gælder for byerne udenfor Viborg.. de trænger til kvalitetskontrol! For mange huller i asfalten, knækkede fliser, skæve lysmaster osv. Men vi er på vej omkring byfornyelse!

Et stærkt lokalområde

Karup-Kølvrå/Frederiks skal være en del af udviklingen i hele kommunen - området har ikke manglet noget - selv på trods af den økonomiske krise - vi har løbende fået penge til skolerenovationer, stor byfornyelse, ny børnehave og penge til hallen, Svømmebad, klubhus motorklub, ny genbrugsstation cykelstier- nye naturområder, grundbeløbet til forsamlingshuset, tilskud til spejder og skytteklub osv derud over en hel masse projekter, som når man lægger dem sammen løber op i mange mio. Fremadrettet skal vi gøre projekt byforskønnelse færdig i Karup. Vi skal forskønne Kølvrå, og må gerne realisere byfornyelse i Frederiks. Og støtte tanker om nye haller i Frederiks og Karup!

Stem personligt

Husk at stemme på en lokal, og ikke listestemmer (de fordeles i hele kommunen!), stem personligt (på kandidatens navn)!

Tak for den store tillid ved sidste valg og opmærksomheden ved min sygdom fra alle sider - Jeg er klar igen hvis I synes det..