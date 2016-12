En halcafé med liv og fællesskab

JETHALLEN I flere år, før 2015, manglede der et cafeteria i Jethallen i Karup et sted, hvor folk kunne mødes og få noget socialt samvær over lidt godt til ganen, men der manglede også generelt mere liv i sportshallen. Det ærgrede brugere af hallen, KKIK og halbestyrelsen. Derfor blev der nedsat et udvalg, der skulle arbejde på at udvikle hallens muligheder.

Karup-borgeren Kenneth Nedergaard var med i dette udvalg. Han fortæller:

- Jeg var til et møde i 2015 med flere KKIK-afdelinger, som i samarbejde med DGI gennemgik mulighederne for at få flere til at benytte Jethallen. De anbefalede blandt andet at åbne cafeteriaet. Den bold tog cafeteriaudvalget, som jeg var en del af, med videre og fik fundet frivillige, der ville hjælpe med at genåbne cafeteriaet, der jo havde været lukket i flere år.

For at åbne et cafeteria og få alkoholbevilling manglede der en bestyrelse, som ville stå bag cafen her trådte KKIKs bestyrelse ind.

I efteråret 2015 genåbnede Jetcafen så. Den blev åbnet uden salg af mad, men allerede efter et par uger, havde der været en del efterspørgsel på dette, så Kenneth gik i gang med at undersøge reglerne for salg af madvarer, i samarbejde med flere af de frivillige. Levnedsmiddelkontrollen kom og stedet blev godkendt til salg af mad og en ansøgning om spiritusbevilling blev godkendt.

En slidt café

Da de frivillige startede caféen op, var lokalerne noget slidte, så flere af de frivillige tog arbejdshandskerne på og fik renoveret lokalerne væsentligt.

- De gamle skabe i køkkenet blev taget ned, der blev malet, og vi købte nye stålborde og køkkenmaskiner til køkkenet. Jeg er virkelig glad og overrasket over den kæmpe opbakning, som har været til dette projekt både fra de frivillige, som står i cafen og alle brugerne, der støtter os. Det må jo betyde, at cafeteriet har været savnet, udtaler Kenneth, som er bestyrer af Jetcaféen.

16 frivillige borgere dækker caféens åbningstider fra mandag til torsdag, og når der er sportslige og andre arrangementer i weekenderne og dem har der været mange af, for eksempel legedag, lanparti, fastelavn, julemesse og 2. juledag står de frivillige klar igen, når der afholdes den traditionsrige fodboldturnering.

Caféen er blevet hallens nerve

Formanden for hallen, Ren Jensen fortæller:

- Caféen giver noget fællesskab, forældre mødes og hygger, mens børnene dyrker sport. Der er kommet mere liv, åbenhed og en større tilgang af sportsudøvere i hallen. Det kommer meget byen til gode, at folk får vendt, hvad der sker i byen og på skolen. Der er altid en livlig snak og en rigtig god tone og stemning i caféen. En stemning, som de frivillige i Jetcaféen er med til at skabe. Caféen er blevet hallens nerve, og hallen er blevet byens samlingspunkt igen.

Stedet har netop haft besøg af levnedsmiddelkontrollen, og igen fik de en smiley.

- Selvom caféen i dag går over alt forventning, er der ikke råd til lønnet personale. Vi har som mål for cafeteriaet, at vi vil være med til at skabe liv og bedre rammer for brugerne af Jethallen i samarbejde med KKIK og Jethallens bestyrelse, og det at se flere glade mennesker i hallen er løn nok i sig selv, slutter Kenneth Nedergaard.