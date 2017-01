En guide i hånden til ældre i Viborg Kommune

ÆLDRE Ældrerådet i Viborg Kommune har sammen med kommunen netop barslet med en ny udgave af den såkaldte Ældreguide, der specielt er tiltænkt som en håndsrækning til kommunens ældre.

Guiden indeholder blandt andet oplysninger om de mange muligheder, der findes for hjælp og støtte til netop denne aldersgruppe.

Man kan også læse om arbejdet i ældrerådet, som er et råd, der repræsenterer de ældres interesser i den store kommune.

Rådet skal bestå af 11 medlemmer og valgperioden er på 4 år. Valget afvikles sammen med regionsvalget-og kommunalvalget og der skal derfor være valg i november 2017. I guiden understreger rådet, at det er vigtigt at få valgt et bredt geografisk sammensat ældreråd.

Den nye version Ældreguide 2017! er lagt frem hos læger, institutioner, biblioteker og andre offentlige steder.

Guiden kan man tage med hjem og benytte som et hjælpemiddel til snart sagt hvad som helst.