En god Tour de Alheden

CYKLING Tour de Alheden er mere en cykling. Selvom cykling er i højsæde, så er der rig mulighed for hygge og cykelsnak.

Hvert år på Kristi Himmelfartsdag afvikler Alhedens Idrætsforenings Motionsudvalg, Tour De Alheden. Og, i år var ingen undtagelse.

Solen tittede frem fra morgenen og trods en let vind, var stemningen i top fra den tidlige morgen både hos tilskuere, motionscyklister og de mere garvede cykelryttere.

Den ene alhedehal fungerede som base. Her var mulighed for fælles morgenmad og efterfølgende frokost. Børnene kunne lege i en hoppeborg og Cykelsmeden Frederiks ved Torben Jensen havde en bod.

- Arrangørerne ville gerne have lidt liv, og en sådan dag får jeg en god kontakt med kunderne, og så sælger vi lidt cykeltilbehør, så det er helt oplagt at deltage, fortæller Torben Jensen, som selv er en ivrig mountainbikerytter, når tiden tillader det.

Kl. 9 blev de første cykelryttere sendt ud på den 105 km lange rute. Et kvarter efter var det rytterne på 43 km-ruten, som startede. På de to længste ruter deltog i alt 250 ryttere. De kom både fra lokalområdet, men også fra et stort opland fra Thisted i vest til Århus i øst. Til sidst blev cyklisterne på 6, 12 og 22 km-ruten skudt af sted. Her valgte 130 at kombinere motion og hygge.

Fast tradition for Frederiks-familie

Familien Østergaard fra Frederiks bestående af drengene, Mikkel, Lasse og Jeppe, forældrene Rikke og Brian, samt Rikkes forældre Karin og Peder har gjort det til en fast tradition at deltage i Tour de Alheden. Ugeavisen talte med et par af dem inden løbet.

- Brian er cyklet ud på 43 km-ruten, og vi andre, undtagen Peder, som arbejder i dag, skal ud på 12 km. Mikkel plejer at sidde bag på, men i år skal han cykle på efterløber hos mig, fortæller Rikke, som kun cykler lidt i dagligdagen, til gengæld løber hun meget.

Jeppe har fået en ny mountainbike, og han regner med, at han snart skal på cykeltur med sin far på de nye mountainbikespor i den lokale plantage.

Marianne Døssing, hovedarrangør af dagen, fortæller efter arrangementet til Ugeavisen:

- Vi har haft en rigtig god dag, det er en skøn belønning for lang tids forberedelse af cykelløbet, at så mange fra nær og fjern vælger at komme og opleve naturen i det midtjyske, samt at 130 valgte at deltage i familieruterne. Samtidig havde vi succes med et nyt DGI-tidtagning. Efterfølgende blev der grillet pølser i stor stil, som rytterne velfortjent nød i og uden for hallen, mens dagens strabadser blev vendt. Så jeg er tilfreds.