LÆSERBREV Alle børn fortjener trygge rammer som en god start på livet. Heldigvis lever vi i et land, hvor langt de fleste børn trives og udvikles med leg og læring i hverdagen inden skolestart. Men desværre findes der også en gruppe af socialt udsatte børn, som har det svært. De socialt udsatte børn kan være op til to år udviklingsmæssigt bagud i forhold til deres jævnaldrende ved skolestart. Og det er en forskel, der kan være umulig for dem at indhente.

Det er ikke acceptabelt i et velfærdssamfund, at en gruppe socialt udsatte børn tabes. Vi skal stræbe efter, at alle har gode muligheder i skolen og resten af livet - uanset social status og baggrund. Det er kernen i liberal politik.

Derfor glæder jeg mig over, at regeringen har lanceret en børnepakke til styrkelse af dagtilbuddet. Der er med Børnepakken afsat 580 millioner til 22 konkrete initiativer.

Der kommer flere pædagoger til udsatte børn. Udsatte børn har brug for ekstra støtte og opmærksomhed. Og en tidlig indsats er præcis det der skal til, for at bekæmpe den negative sociale arv.

For at få endnu bedre daginstitutioner, så kræver det veluddannede ledere og pædagoger. Derfor indeholder pakken også midler til at give ledere og pædagoger et kompetenceløft. Med pakken kommer der også midler til et mere fleksibel pasningstilbud. Der er mange danske familier der har skæve arbejdstider, og fleksible arbejdstider kræver fleksible pasningsmuligheder. Derfor foreslår regeringen, at danske familier med skæve arbejdstider kan få et kombinationstilbud med tilskud til privat børnepasning sammen med en deltidsplads i en døgninstitution.

Det er helt afgørende, at alle børn - uanset social baggrund - får den bedst mulige start på livet. Det er trods vores børn, der er Danmarks fremtid.