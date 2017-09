En god dag pÃ¥ heden

Kongenshus Kongenshus Mindepark med naturcenter, Kongenshus kro og Mindedalen tiltræder mange besøgende. Omgivelserne er meget smukke og fyldt med historie og engang imellem bliver der lavet særlige aktiviteter, der sætter ekstra fokus på det spændende miljø. Således også i år hvor omkring 900 gæster havde fundet vej til området.

Kongenshus Kro og hotel serverede lam ad libitum med tilbehør. Der var GPS løb og kartoffelløb for børnene, og i urtehaven havde Tove og Anders fra Holstebro Urtehave stor succes med et halvt hundrede deltagere på hver af de to rundvisninger.

Lammene blev klippet og der blev arrangeret hestevognskørsel til Mindedalen fra Birken i Skringstrup.

Der var lavet en markedsplads, hvor lokale butikker havde hedevarer med. Der var rigtigt mange biler derude, parkeringspladsen foran Kongenshus Kro og Hotel blev hurtigt fyldt hvorefter parkeringen foregik ude på heden.