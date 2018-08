En ferieuge med livredning

Det er en god måde at starte op på, siger Tina Brandt, der er den ene af de fem voksne frivillige, som har valgt at bruge en uge af deres sommerferie på at være instruktører. Tina og hendes mand er begge instruktører, og alle deres tre børn er med på svømmelejren. For deres vedkommende har de valgt at gøre det til et familieforetagende.

Bevægelse hele dagen

Hver morgen møder børnene ind i hallen kl. 8.30, hvor der er fri leg den første halve time, inden resten af formiddagen tilbringes i svømmehallen. I vandpauserne når børnene også at stifte bekendskab med andre sportsgrene, eller måske bare et spil rundbold i det gode vejr. Tina fortæller, at der i løbet af ugen møder andre frivillige voksne op, der præsenterer børnene for netop deres sportsgren. På den måde bliver de introduceret til flere af AIFs aktivitetsmuligheder.

Aqua Camp med fokus på redning

REMA 1000 AquaCamp er sommerferielejre for børn, som afvikles i samarbejde med Dansk Svømmeunion og Trygfonden. Det er tredje år, man benytter sig af konceptet i Frederiks. Temaet i år er livredning, førstehjælp og selvredning. I løbet af de første dage har børnene øvet redning af nødstedte, bjærgning i vandet og selvredning. De går op i det med liv og sjæl og fortæller, at de også har lært om hjerte-lungeredning og førstehjælp. Tina er ikke i tvivl om, at øvelserne giver stærke og ansvarlige børn, som også kan være med til at forebygge ulykker.

Fællesskab på tværs af alder

Børnene kommmer fra både Frederiks, Hald Ege og Karup Skole. De bliver delt ind i forskellige aldre, og Tina konstaterer, at de er supergode til at hjælpe og støtte op om hinanden.

Vi (trænerne, red.) hygger os også, og stiller gerne op igen til næste år, slutter hun.