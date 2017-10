En af verdens bedste karrosseriteknikere er fra Karup

Karup For fem år siden begyndte Nichlas som karrosseriteknikerelev på College360, som den gang hed Teknisk Skole Silkeborg. Og til trods for lidt opstartsproblemer med at finde en læreplads gav Nichlas ikke op, i stedet fik han en praktikplads hos VW i Herning, en praktikplads der hurtigt blev til læreplads, og nu fem år senere er han der stadig, færdiguddannet, Danmarks Mester og hvem ved måske også snart vinder af WorldSkills.

Nichlas har været vellidt fra allerførste arbejdsdag, vi er rigtig stolte af, at vi har Danmarks bedste karrosseritekniker her hos os. Det betyder da noget, og vi støtter Nichlas, det bedste vi kan, fortæller Dan Hansen, Servicerådgiver hos Volkswagen Herning.

Og Nichlas får meget støtte fra sin arbejdsplads, der ikke alene giver ham fuld løn under træning og mesterskaber, men også stiller bil til rådighed, når Nichlas skal rundt til bl.a. træning eller landsholdssamlinger i hele landet.

Om han bliver nummer 1 eller nummer 10, så er vi meget stolte af ham, og han skal nok blive fejret, når han kommer hjem, siger Dan Hansen.

Det kræver tid og hård træning

Man kommer ikke sovende til en mesterskabstitel, og Nichlas bruger også meget tid på at forberede sig. Nichlas har i flere omgange været til træning på College360, hvor han bliver trænet af Jesper Vang Falkenberg, der til dagligt er Uddannelseschef på College360.

Jeg træner også meget både på mit arbejde og i min fritid. Jeg er så heldig, at jeg har en god kollega, som jeg træner med. Vi kæmper mod hinanden på tid og kvalitet, og så gennemgår vi hinandens resultater. Det hjælper mig meget, fortæller Nichlas Rosenkilde Thomsen, som glæder sig meget til at skulle afsted.

Det er ikke sådan rigtigt gået op for mig endnu, det gør det nok først, når jeg står i lufthavnen.

Allermest glæder Nichlas sig til at opleve afslutningsceremonien:

Det er jo ret spændende, hvilken placering, jeg får.

Men først skal 4 hårde konkurrencedage overstås, og selvom han er god til at få styr på nerverne, når konkurrencen starter, så er det ikke helt uden sommerfugle i maven, Nichlas rejser afsted.

Det er SkillsDenmark, som står bag VM-landsholdet. SkillsDenmark er en nonprofit-organisation støttet af bl.a. Undervisningsministreiet, og formålet er at skabe øget fokus på erhvervsuddannelserne. Da alle prognoser forudsiger alvorlig mangel på faglærte de kommende år, har SkillsDenmark valgt at kalde WorldSkills-landsholdet for Danmarks vigtigste landshold.

WorldSkills afholdes hvert andet år. I år foregår mesterskabet i Abu Dhabi, hvor 56 nationer vil dyste i erhvervsfaglige fag. Arrangementet løber af stablen fra d. 14.-19. oktober. Danmark deltager med Danmarks Vigtigste Landshold.