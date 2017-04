En æra slutter

TIVOLI Det var Leif Dahlgaards far, Ejnar, der startede Dahlgaards Tivoli i 1947. Den gang havde han vinterkvarter ved sit hjem i Grønhøj.

- Det har aldrig været til debat, hvad jeg kunne blive til. Min far havde et tivoli, så selvfølgelig skulle jeg også have et tivoli, siger Leif Dahlgaard med et stort smil, og det lyser ud af ham, at han aldrig har fortrudt det.

Da Ejnar døde blev tivoliet delt i to mellem Leif og hans broder.

- Det er vel nu 40 år siden, at vi købte grund i industriområdet i Frederiks, og fik opført en hal, hvor vi kunne have det hele samlet om vinteren, fortæller Leif.

Selv om Leif, der er årgang 1944, kunne trække sig tilbage og nyde sit otium, så tager han dagligt turen fra hjemmet på Kongemosevej til hallen på Nyrupsvej, for der er altid noget, der skal makkes, og han elsker at have noget at rive i. Efter 1. maj skal turen gå til Skive, for der har sønnen Palle en stor lagerhal, og det er her Dahlgaards Tivoli får plads uden for sæsonen.

Generationsskifte

Selv om Leif var med i faderens tivoli lige fra han kunne gå, så var det først ved faderens død, at der blev skiftet mellem de tre søskende.

- Sådan skal det ikke være i mit tilfælde, så da jeg blev 60 år, da overtog mine to børn Palle og Marianne tivoliet, fortæller Leif.

Krise

Et tivoli er meget afhængig af konjunkturerne i samfundet, og da krisen ramte Danmark omkring 2008, så gik det også alvorligt ud over de omkring 30 tivolier, der dengang var i Danmark.

- Nu er der vel kun omkring fem tivolier tilbage, fortæller Leif, der tilføjer, at alt tyder på at krisen er overstået, og at der igen er efterspørgsel efter forlystelser, som man finder i et tivoli.

Slamsuger

Selv om Palle for nogle år siden oprettede et slamsugerfirma i Skive, så har han ikke sluppet Dahlgaards Tivoli, som han i dag driver sammen med sin søster. Nu bliver den faste base, bare ikke længere Frederiks, men i Skive.

Hallen i Frederiks er solgt. Med udgangen af april er både C&M Maskincenter og Dahlgaards Tivoli ude af bygningen. Det er en lokal mand, der overtager hallen.