Eminente skuespillere og sangere i All Shook Up

FRILUFTSSPIL Så er der nemlig premiere på Broadway musicalen All Shook Up. Den nye instruktør Mathilde Østergaard, som er bistået af instruktørassistent Kathrine Dahl, havde fra starten lagt en fast strategi med hensyn til skuespillerne; bl. a skulle replikkerne være lært udenad i starten af april. Siden påske har der kunnet øves uden brug af rollehæfte med fuld koncentration på koreografien og sangene.

Både gengangere og nye skuespillere

De 11 skuespillere og det 12 mand store ensemble er en skøn blanding af lokale og udenbys samt gengangere og nye personer på scenen i Thorning; men fælles for alle er, at de er teatertossede. Som den lokale Bodil Lyngsøe - kendt fra 17 tidligere stykker - ligefrem siger: Jeg går til teater andre til håndbold og fodbold. Bodil spiller for øvrigt den meget stramtandede borgmester, som på Thatchersk vis huserer rundt på scenen med grinagtige og spøjse optrin.

Elvis-type

Hovedrollen Chad, en rigtig Elvis-type, som har styr på damerne, spilles af 23 årige Jacob Damsgaard Ditlev. Jacob lever og ånder for teater. Han elsker at stå på en scene og underholde publikum. Han satser på at gøre det til sin levevej og blive professionel Skuespillerskolen er naturligvis søgt. Han har allerede stor erfaring fra roller på Wilhelmsborg, Støvringgaard og Randers Egnsteater samt fået undervisning på Snoghøj Sang- og Musikhøjskole.

På scenen har han udstråling og lyser af energi, som smitter af på medspillerne. Hans filosofi er, at han ved at gøre sine medspillere gode og bakke dem op, så bliver han selv god. Udfordringer er der masser af og karakteristisk for den gode skuespiller er, at han kan hoppe ind i en hvilken som helst rolle og påtage sig den beskrevne karakter i dette tilfælde en selvglad fyr hvilket han absolut ikke vil beskrive sig selv som.

En af de lokale er Karl Henry Sørensen, som i år spiller fængselsbetjent. Han er lidt som en gammel cirkushest, der ikke kan undvære savsmulden. Han elsker den gode og venlige stemning, der hersker i scenemiljøet. Han har været med siden starten i 90 erne og er meget stolt over den præstation, det var at få traditionen med årlige teateropførelser til at overleve. Elvissangene fra ungdommen er han helt vilde med, og det går super nemt med at synge på engelsk, idet han boede i England i 2 af sine unge år.

Marie Louise Sandorf Jacobsen alias Isse fra Gjern er med for anden gang og har rollen som den smukke og intelligente Miss Sandra. Når der er musical på programmet, er hun klar og er for øvrigt vokset op med Elvismusik. Hun elsker at optræde og have del i det gode sammenhold, der giver venner for livet efter hendes eget udsagn. Så hun prioriterer friluftsspillet højt, også selvom der i samme periode lige skal klares tre eksaminer som jurastuderende. I sin fritid er hun sangerinde i Isse og Ældrebyrden, som optræder rundt omkring. Uden tvivl har det givet hende den sikre og intense sceneoptræden, som er hendes stil.

All Shook Up opføres syv gange fra d. 3. 11. juni på Friluftsscenen i Thorning under de gamle egetræer Danmarks hyggeligste Friluftsspil.