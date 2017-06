Efterskoleelev fik ødelagt sin cykel

POLITI En eller flere personer har i hvertfald i løbet af den seneste uge set sit snit til at ødelægge cyklen, der stod i efterskolens cykelskur. Det ser ud til at cyklen er blevet smidt i græsset, hvorefter man har hoppet rundt på den og endda forsøgt at sætte ild til sadlen.

Der er umiddelbart ingen mistænkte i forbindelse med hærværket på cyklen, der har en værdi på 2500 kroner.